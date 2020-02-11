Шановні глядачі, якщо у Вас чи Ваших знайомих раптом виникли проблеми з прийомом сигналу телеканалу СТБ, надсилайте смс з описом проблеми на номер 067-44-44-02-4.
Для повнолітніх абонентів всіх національних GSM операторів. *Вартість згідно тарифів операторів.
Модные стрижки на средние волосы 2020: тренды на год
Красивая модная стрижка для настоящей леди ‒ залог привлекательности. Но что в тренде в 2020 году? Какие стрижки модные и как не ошибиться с выбором? В нашем материале вы найдете пятерку самых модных женских стрижек на волосы средней длинны. Все детали ‒ в материале.
Больше по теме: Макияж 2020: модные тренды года от Даши Трегубовой
Стрижка до плеч
Это одна из самых универсальных стрижек в 2020 году. В моде ‒ четкий пробор по центру. Он добавит женственности и характера ее обладательнице. Убрать лишние волосы, добавить объема и сделать акцент на пробор — вот к чему следует стремиться. Самая идеальная стрижка на средние волосы 2020 – это средний многослойный боб с пробором по центру. Но если у вас кудрявые волосы, так даже лучше! Ведь кудряшки тоже в тренде в 2020 году.
В стиле Рейчел
Помните культовый сериал «Друзья» и одну из самых запоминающихся героинь ‒ Рейчел Грин? А ее прическу? Так вот, в сезоне 2020 такая стрижка стала хитом! Чуть рваные волосы, многослойность и минимальная укладка ‒ все эти нюансы сделают вас самой модной штучкой этого сезона. Кстати, создал стрижку Рейчел личный стилист Дженнифер Энистон, который ради эксперимента использовал вместо ножниц бритву.
Каре
Классическое каре в сезоне 2020 занимает одно из ключевых мест. Ровные пряди, короткие волосы и немного объема ‒ это все, что вам нужно. В дополнение к образу самые смелые могут сделать себе укороченную челку. Так вы сможете убить двух зайцев сразу. Однако помните, такая стрижка к лицу не всем. Так что прежде чем резать свои волосы, проконсультируйтесь со стилистом.
Больше по теме: Дневной макияж 2020
Классический боб
Классический боб никогда не выйдет из моды. Вариантов тут может быть очень много: ровный боб, многослойный боб, боб-каре, ассиметричный боб! Фантазии есть где разгуляться. Но главное правило ‒ это простота укладки. Пусть ваша стрижка будет выглядеть так, будто вы просто высушили волосы. И все. Никаких долгих манипуляций с укладкой.
Каскад
Для того, чтобы достичь максимального объема, каскад ‒ идеальный вариант. В такой стрижке верхние слои волос всегда немного короче нижних. Однако такой переход должен быть очень плавным и незаметным. Такой тип стрижки подходит как для обладательниц прямых волос, так и для тех, у кого кудрявые или вьющиеся волосы.
Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ