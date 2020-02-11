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KRUTЬ (Марина Круть) лидирует по количеству просмотров в YouТube

11.02.2020

KRUTЬ (Марина Круть) ‒ певица и бандуристка, которая на днях стала финалисткой Национального отбора на Евровидение-2020. Молодая артистка уже набрала почти 200 тысяч просмотров на своем конкурсном выступлении в полуфинале Нацотбора на Евровидение-2020!

Известно, что певица и бандуристка Марина Круть начала свой путь музыканта еще 15 лет назад с музыкальной школы, класс бандуры. За этот долгий путь девушка нашла свой уникальный стиль игры на этом инструменте, который усиливается необыкновенным голосом. Именно голосом, визуальной частью номера и бандурой Марина Круть покорила зрителей и судей конкурса! 

Конкурсное выступление KRUTЬ в Нацотборе на Евровидение-2020 набрало почти 200 тысяч просмотров, тогда, как выступление Jerry Heil – 144 000, а Gо_A – 131 000 просмотров! 

Купить билеты на Нацотбор-2020 можно уже сейчас:

https://evrovidenie-2020.ticketsbox.com/

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