Гороскоп на 12 февраля 2020 года подскажет, как себя вести в cреду. Каким знакам зодиака стоит отказаться от встреч, а каким — наоборот, пойти. Подробнее узнайте в гороскопе на 12 февраля 2020 года.

Овен

Сегодня вам необходимо взять себя в руки и показать собственную надежность, силу и трезвость жизненных расчетов. Если не хватает внутренних резервов покоя, пустите в ход красноречие.

Телец

Тельцов, у которых есть пара, в среду ждет охлаждение в семейных отношениях из-за третьих лиц. Не действуйте радикально, проявите немного терпения и все наладится. Даже на тяжелые ситуации сегодня стоит взглянуть со стороны. Это позволит добавить легкости в вашу реальность. Но если вы чувствуете вранье и притворство – закатывайте рукава и в бой!

Близнецы

Одиноким представителям знака сегодня легко будут даваться решения затяжных проблем. Возможно, к вам придет идея, которая приведет к лучшему финансовому положению.

Рак

Сегодня вы будете чувствовать себя комфортно среди других людей и чувствовать свою внутреннюю силу. Наслаждайтесь приятными моментами и удачей, которая вас будет сопровождать.

Лев

Если сегодня Львы будут очень добрыми и отзывчивыми — этим могут воспользоваться другие. Но отчаиваться не стоит, ведь главное генерировать положительную энергию. Она к вам непременно вернется.

Дева

У Дев посреди недели может возникнуть желание разобраться с некоторыми своими незавершенными делами, от решения которых их отдалял страх. Помните, чтобы преодолеть страх, сначала надо сделать шаг в неизвестное. Страх – самый главный наш враг и пойти дальше можно, только преодолев его. Помните об этом!

Весы

Весам звезды сулят домашний день! Дома вас ожидает стабильная ситуация, однако к комфорту возвращаться не спешите сразу. Ближе к вечеру вам захочется пообщаться в тесной компании с близким человеком.

Скорпион

Сегодня ваши умственные способности будут на высоте! Используйте этот момент, чтобы уладить дела, которые требуют от вас особой внимательности и вдохновения. Впрочем начинать новые дела не стоит, а вот поработать как следует – нужно!

Стрелец

Стрельцы, сегодня постарайтесь не отвлекаться на разные соблазны, и судьба даст вам реальный шанс приблизиться к цели. Здесь уже только от вас зависит – воспользоваться им или нет.

Козерог

Сложный день для Козерогов! Вы сегодня просто-таки будете напрашиваться на ссоры, конфликты и скандалы. Придется потренировать внутреннюю силу, чтобы не вляпаться в неприятности! Постарайтесь не доводить себя до момента, когда у вас перегорят предохранители, и вовремя давайте себе передохнуть.

Водолей

Крайность – второе имя Водолеев! Для вас день будет проходить удачно, если они не будут впадать в крайности. Чрезмерная эмоциональность и бесконтрольность могут привести к ненужным финансовым затратам. Чтобы этого не случилось, дважды думайте перед тем, как доставать кошелек. Единственное исключение – благотворительность, здесь все же стоит быть щедрым.

Рыбы

Рыбам сегодня полезно заняться делом или отдыхом в одиночестве. Компания других людей в этот день пойдет на пользу. Стоит заводить новые знакомства и проявлять свои ораторские и лидерские способности.

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