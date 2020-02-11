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Где отпраздновать День святого Валентина в Киеве
Совсем скоро ‒ День святого Валентина. А это значит, что ваша вторая половинка непременно задумывается над тем, как незабываемо провести этот замечательный праздник. Куда пойти на День святого Валентина в Киеве? Ведущий романтического реалити «Холостяк» Григорий Решетник поделился самой актуальной и свежей информацией. Подробности ‒ в материале.
День влюбленных в Vino Grad
Где: улица Саксаганского, 83
Когда: 14 февраля в 20:00
Цена: 400 грн/с чел. — малый зал; 800 грн/с чел. – основной зал
Хотите окунуться в романтику с головой? Тогда ресторан Vino Grad как раз для вас. Уютный зал, шикарное меню, потрясающая программа ‒ в этом месте есть все, чтобы провести один из самых романтических вечеров в году. Вишенкой на торте станет розыгрыш подарков от бьюти-партнера KODI. А вкусным дополнением вечера будут блюда от шеф-повара и вино из богатой винотеки.
Ужин в темноте
Где: музей «Третя після опівночі», улица Гончара, 45В
Цена: 1200 грн за двоих
Если вы уже давно устали от обыденных романтических ужинов, то мы рекомендуем попробовать что-то новенькое. Например, ужин в абсолютной темноте. Необычный киевский музей «Третя після опівночі» запускает новый формат прогулок. В специально организованном пространстве можно будет прожить наощупь 90 минут. Вас ждет необычный романтический ужин, «просмотр» картин, а также уникальная возможность написать письмо своей второй половинке в абсолютной темноте. Отдайтесь новым ощущениям и подарите друг другу праздник.
Джаз на 17-м этаже
Где: IQ Business Center
Когда: 14 и 15 февраля, 19:00
Цена: 390 грн
Если вы хотите внести в ваши отношения изюминку, то романтический вечер на 17-м этаже с коктейлями и огнями Киева ‒ то, что вам нужно. Американский джаз и соул окунет вас в мир настоящей романтики, а панорамные окна подарят незабываемый вид на столицу нашей страны.
Там специально для вас вместе с лучшими украинскими музыкантами будет петь Чак Уинсли — вокалист из самого Лос-Анджелеса. Так что вечер эмоций и хорошего звука вам обеспечен.
Концерт Notre Dame de Paris Le Concert
Где: ул. Большая Васильковская, 103
Когда: 14 февраля, 19:00
Цена: 200–2250 грн
Notre Dame de Paris Le Concert ‒ это прекрасный подарок к празднику всех влюбленных, который состоится в Национальном дворце искусств «Украина». Легендарные песни по мотивам романа Виктора Гюго «Собор Парижской Богоматери» на французском языке окунут вас в настоящий мир романтики.
Благотворительный бал «All you need is LOVE»
Где: Колонный зал КГГА (2 этаж), улица Крещатик, 36
Когда: 14 февраля в 19:00
В День святого Валентина каждому нужна забота и любовь. Поэтому в Киеве пройдет благотворительный бал «All you need is LOVE». Вырученные деньги пойдут на лечение студента университета имени Тараса Шевченко ‒ Данила Патенко, который страдает от острого монобластного лейкоза. В рамках мероприятия будут работать:
- фотозона с детскими работами на тему «Любовь»
- ростовые куклы и живые скульптуры
- зона Speed dating (предусматривает быстрые свидания)
- зона мастер-классов «Вальс»
- зона кейтеринга
- зона отдыха.