Что посмотреть в феврале 2020 года в кино? Второй месяц года приготовил для всех киноманов немало стоящих и даже легендарных картин. Устраивайтесь поудобнее, запасайтесь вкусняшками и знакомьтесь с кинопремьерами на февраль 2020! О лучших новинках кино февраля читайте и смотрите их трейлеры в нашей подборке.

Тролль: История с хвостом

Дата выхода: 6 февраля 2020 г.

Жанр: мультфильм, анимация

Страна: Норвегия, Канада

Режиссеры: Кевин Манро, Кристиан Кэмп

Сценаристы: Сьюзанн Болч, Джонни Карлсен, Питер Додд

Продолжительность: 90 мин.

Описание: Фантастическая страна троллей находится далеко в гуще леса, подальше от посторонних глаз. Здесь властвует добрый и справедливый король Гром. Его непоседливый сын Трим давно уже мечтает во всем быть равным со взрослыми. В королевстве регулярно проводят турнир, где в ловкости соревнуются самые сильные и смелые. Случилась беда – проходя дистанцию, король Гром попал в ловушку. Ему оторвало хвост, без которого король троллей превратился в камень. У Трима есть всего три дня на то, чтобы спасти отца.

Хищные пташки

Дата выхода: 6 февраля 2020 г.

Жанр: боевик, приключения, криминал

Страна: США

Режиссер: Кэти Янь

Актеры: Марго Робби, Джерни Смоллетт-Белл, Мэри Элизабет Уинстэд, Юэн Макгрегор, Дерек Уилсон, Стивен Уильям

Описание: Супергеройский фильм, в основе которого классические комиксы о самой сумасшедшей и прекрасной злодейке Харли Квин, уже совсем скоро появится на экранах кинотеатров. На этот раз мы узнаем дальнейшую судьбу бывшего психотерапевта Харлин Квинзель. После расставания со своим любимым Джокером Харли вместе с умелыми подружками будет оказывать сопротивление криминальному боссу Черной Маске, которого зовут Роман Сайонис. Подробности сюжета держатся создателями в тайне по сей день. Поэтому это еще одна причина посмотреть на шикарную игру Марго Робби в полюбившемся зрителями образе сумасшедшей Харли Квин.

Соник

Дата выхода: 13 февраля 2020 г.

Жанр: мультфильм, фантастика, боевик, приключения, семейный

Страна: Япония, США, Канада

Режиссер: Джефф Фаулер

Сценаристы: Джош Миллер, Патрик Кейси, Орен Узил

Актеры: Джим Керри, Джеймс Марсден, Нил МакДонаф, Тика Самптер, Бен Шварц, Адам Палли

Продолжительность: 100 мин.

Описание: Кто помнит яркого персонажа, синего ежа, созданного компанией Sega? Да, этот день вскоре настанет и мы увидим экранизацию легендарного Соника! В центре сюжета окажется сотрудник полиции Том. Несмотря на стремление сделать успешную карьеру, ему постоянно что-то мешает. Но однажды он встречает странное существо, пришельца по имени Соник, который может двигаться с недостижимой ни для какой земной техники скоростью. Чтобы поймать его, власть нанимает злого и безжалостного доктора Айво Роботника, известного также по имени Эггман. Сумасшедший ученый мечтает подчинить себе всю планету. Его, кстати, сыграл неподражаемый Джим Керри. И нам кажется, или он был рожден для этой роли? Внешнее сходство просто поразительное! Так это или нет – узнаем в канун Дня всех влюбленных.

Остров фантазий

Дата выхода: 13 февраля 2020 г.

Жанр: ужасы, триллер

Страна: США

Режиссер: Джефф Уадлоу

Сценаристы: Джиллиан Джейкобс, Кристофер Роач, Джефф Уодлоу

Актеры: Мэгги Кью, Майкл Пенья, Люси Хейл, Портия Даблдэй, Майкл Рукер, Ким Коутс, Остин Стоуэлл

Продолжительность: 120 мин.

Описание: Таинственный мистер Рорк предлагает своим клиентам идеальный отпуск где-то на тропическом острове, где осуществятся все мечты. О таком мечтает чуть ли не каждый! Гости его гостиницы могут не только отдохнуть, а и заказать выполнение любой своей самой сокровенной мечты. Но в какой-то момент гости понимают, что не все будет происходить строго по их собственному сценарию. Чтобы покинуть этот остров живыми, им придется хорошенько постараться…

Латте и магический камень

Дата выхода: 20 февраля 2020 г.

Жанр: анимация, семейный

Страна: Германия

Режиссеры: Реджина Уэлкер, Нина Велс

Сценаристы: Мартин Бенке, Андреа Депперт

Продолжительность: 85 мин.

Описание: Неугомонная ежиха Латте никогда не сидит на месте. Она постоянно исследует каждый уголок родного леса. Но в ее родном доме случилась беда. Исчез магический водяной камень, и теперь этим краям грозит засуха. Латте вместе с белкой Тюмой вызывается отправиться на поиски похищенного камня. Эти двое никогда не могли найти общий язык, однако им придется сделать усилие и объединиться, чтобы камень был найден.

Источник – https://planetakino.ua

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