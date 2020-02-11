Уже в мае в Роттердаме состоится грандиозное событие — международный песенный конкурс Евровидение-2020. Италия определилась, кого отправит представителем и с какой песней. Подробнее узнайте в материале.

На конкурсе «Санремо 2020» итальянцы определились, кого же хотят увидеть в Роттердаме в мае. По итогу трансляции фестиваля итальянской песни был выбран исполнитель Diodato с песней «Fai Rumore».

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Стоит добавить, что конкуренция в этом году была очень жесткой. Но в результате голосования зрителей и оценок жюри Diodato в процентном соотношении заработал 39,3% голосов, заняв первое место.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Антонио Диодато автор трех сольных альбомов, успешен и известен в Италии. В 2014 году был признан лучшим начинающим артистом на премии MTV Italian Awards. Участвовал в так называемом отборе на Евровидение в 2018 году и занял 8-е место.

Со второй попытки Антонио выборол право представить Италию на Евровидении-2020 и уже в мае выступит на сцене в Роттердаме. Напомним, что в прошлом году Италия успешно выступила, заняв почетное второе место. До последних минут голосования Mahmood конкурировал, занимая то первые, то вторые позиции таблицы голосования.



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