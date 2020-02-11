Несмотря на свои молодые годы, Элина Иващенко уже может похвастаться победами в самых известных вокальных шоу страны. Кроме этого, в свои 18 девушка – полуфиналистка Нацотбора на Евровидение-2020. Что она думает о других конкурсантах? Чем собирается покорять украинских зрителей? И почему ей не нравится песня KHAYAT?

Раньше ты говорила, что видишь своего конкурента в лице Александра Порядинского. А сейчас, прослушав песни всех участников, кого ты считаешь своим конкурентом?

Я не могу сказать, что кого-то я считаю своим конкурентом, потому что все мы – музыканты с общей мечтой под названием «Евровидение». Но могу назвать треки, которые мне понравились. Это песни FO SHO, TVORCHI, Саши Порядинского. Но говорить о том, что кто-то сильнее, а кто-то слабее – это не в моих полномочиях. Для этого есть люди, которые голосуют, и судьи. Мне нравится KHAYAT как исполнитель, но его песня, как по мне, – не формат Евровидения.

Известно, что аранжировку для конкурсной песни тебе делал Вадим Лисица. Считаешь ли, что у тебя есть привилегии перед другими участниками?

Вадим Лисица – мой продюсер. После «Х-фактора» мы начали плодотворное сотрудничество, и я считаю, что у меня нет привилегий из-за знакомство с Вадимом. Это не влияет на мое участие в Нацотборе, потому что это совершенно разные площадки, и вокальные, и конкурсные. Поэтому на Нацотборе никаких поблажек не будет, ведь Нацотбор – это также о справедливости!

Многие участники обвиняют тебя, KHAYAT, Александра Порядинського и Дэвида Аксельрода в том, что у вас есть определенные привилегии на конкурсе, ведь раньше вы все сотрудничали с Тиной Кароль. Что думаешь по этому поводу?

Не считаю это преимуществом, наоборот, для нас это – испытание! Ведь очень многие думают, что у нас есть карты в карманах, но это не так! У нас есть только три минуты, выступление и песня. Больше – ничего. Я считаю, что Тина Кароль, наоборот, будет более требовательной к нам, потому что она знает, на что мы способны. Поэтому, я думаю, она будет оценивать нас еще внимательнее.

Боишься ли ты комментариев членов жюри?

Для меня комментарии судей – это не то, чего я боюсь, а то, что я должна взять во внимание. Но, наверное, мне было бы интереснее всех услышать комментарий Тины Кароль. Мне интересно, чтобы она меня увидела на сцене не как ребенка 14 лет, а как взрослую, самостоятельную исполнительницу!

Многие готовят различные фишки в конкурсном номере. Открой какие-то секреты о своем – что это будет?

В моем номере поднимется достаточно серьезная и острая тема нашего общества, и я считаю, что это будет не только красиво, а, скорее, понятно для всех. Не буду пока раскрывать всех подробностей, но считаю, что каждый найдет себя в этой песне и вспомнит очень много жизненных историй.

А какой месседж ты будешь доносить до зрителей Нацотбора?

Чтобы люди вставали и шли! Надо знать свою цель и идти к ней, несмотря ни на что! И просто знать, что в мире есть ты, и другой жизни не будет.

Многие в комментариях под твоими постами в Instagram упрекают, будто ты слишком мала для конкурса Евровидение. Что думаешь по этому поводу?

Показать свою музыку можно на любой площадке, в интернете, на телевидении, но Евровидение – это не просто место, где можно хайпануть и пропиариться. Евровидение – это ответственная вещь, где нужно как следует представить Украину! И для меня это очень важно, это большая ответственность. Сейчас я на 100% уверена, что полностью готова и физически, и морально к тому, чтобы участвовать в Евровидении. Несмотря на то, что некоторые люди мне говорят, что мне 18 и я ребенок! Хватит уже это говорить! Я – артист, и если мне выпадет честь представить Украину на этом конкурсе, надеюсь, стыдно не будет.

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