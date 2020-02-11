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Будет ярко, жарко и круто: Руслан Квинта рассекретил второй полуфинал Нацотбора
Уже в эту субботу, 15 февраля, состоится долгожданный второй полуфинал Нацотбора на Евровидение-2020. Восемь молодых конкурсантов вживую представят свои композиции всей стране! Музыкальный продюсер конкурса Руслан Квинта тоже призывает украинцев смотреть Нацотбор!
По словам Руслана Квинты, предстоящий эфир будет очень ярким:
«15 февраля в 19:00 на телеканале СТБ пройдет второй отборочный полуфинал Национального отбора на Евровидение-2020. Поэтому всех приглашаю к экранам ваших телевизоров! Будет очень интересный состав участников, новые артисты, креативная молодая генерация… И, естественно, жюри прибавится работы. Будет ярко, жарко и круто! Смотрите, наслаждайтесь и получайте удовольствие!»
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