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Будет ярко, жарко и круто: Руслан Квинта рассекретил второй полуфинал Нацотбора

11.02.2020

Уже в эту субботу, 15 февраля, состоится долгожданный второй полуфинал Нацотбора на Евровидение-2020. Восемь молодых конкурсантов вживую представят свои композиции всей стране! Музыкальный продюсер конкурса Руслан Квинта тоже призывает украинцев смотреть Нацотбор! 

По словам Руслана Квинты, предстоящий эфир будет очень ярким: 

«15 февраля в 19:00 на телеканале СТБ пройдет второй отборочный полуфинал Национального отбора на Евровидение-2020. Поэтому всех приглашаю к экранам ваших телевизоров! Будет очень интересный состав участников, новые артисты, креативная молодая генерация… И, естественно, жюри прибавится работы. Будет ярко, жарко и круто! Смотрите, наслаждайтесь и получайте удовольствие!»

 

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Анонсик) @eurovision.ua @franchukn @tina_karol @vitaly_drozdov @v_serduchka @siriy_ua #soon #eurovision @stbua @

Публикация от Ruslan Kvinta (@ruslankvinta)

Купить билеты на Нацотбор-2020 можно уже сейчас:

https://evrovidenie-2020.ticketsbox.com/

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