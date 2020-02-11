Антон Батырев: биография, творчество и все новости об актере

Известный актер театра и кино Антон Батырев сыграл главную роль в детективе с элементами мистики «Смотрящая вдаль». Какая роль досталась актеру в мистическом детективе? Биографию и все о творческом пути Антона Батырева читайте в материале.

Полное имя: Антон Николаевич Батырев

Дата рождения: 10 июня 1981 г.

Деятельность: актер театра и кино

Семейное положение: женат

Детство и юность. С самого детства Антон Батырев мечтал об актерской карьере, хотя родители пророчили ему профессию архитектора или химика. Но, как мы уже можем видеть, их прогнозы не оправдались и мужчина последовал своей мечте.

Актерская карьера. Антон Батырев окончил театральный институт Саратовской государственной консерватории им. Л. В. Собинова, где учился на курсе Риммы Беляковой. После окончания вуза, тогда еще начинающего актера, приняли в труппу ТЮЗа имени Киселева. Со временем и с наработанным опытом, его театральные роли были по достоинству оценены критиками.

В 2008 году мужчина попробовал себя в кинематографе. Яркие роли, харизма и талант сделали Антона востребованным артистом. На его кинематографическом счету уже более девяноста фильмов.

Зрителю телеканала СТБ Антон Батырев знаком по таким сериалам: «Смотрящая вдаль», «Ничто не случается дважды», «Скорая помощь».

Сериал «Смотрящая вдаль». В мистическом детективе Антон Батырев сыграл возлюбленного главной героини Александра Атапина. В прошлом его персонаж был полицейским, сейчас же владелец компании по производству стройматериалов. Все было бы хорошо, если бы его не подставили. Во время транспортировки последнего заказа вместо стройматериалов оказалась крупная партия наркотиков. Кто и почему подставил Александра и сможет ли Анна спасти его от гибели?

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