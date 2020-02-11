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Александр Порядинский: В прошлом году на Евровидение не поехал никто, а в этом году поеду я!
Победитель 4-го сезона легендарного вокального шоу «Х-фактор» 21-летний певец Александр Порядинский продолжает поражать своих фанатов новыми шагами в шоу-бизнесе. Теперь он – полуфиналист Нацотбора на Евровидение 2020. Читайте интервью Александра Порядинского прямо сейчас!
Как у тебя появилась идея прийти на Нацотбор?
Если честно, то я уже третий год подряд прихожу на Нацотбор. Мне очень нравится это шоу и конкурс в принципе. В прошлом году на Евровидение не поехал никто, а в этом году поеду я.
А о чем твоя конкурсная песня?
Песня о том, что у человека происходят реальные проблемы в жизни, но он сильный и умеет с ними справляться.
Это как-то связано с твоим личным жизненным опытом?
Конечно! Если вы прочитаете перевод этой песни, то сразу поймете, что она связана даже с вами. Это очень жизненная песня! У каждого из нас бывают трудные моменты, но с ними нужно справляться и никогда не опускать руки!
А насколько тебе важно победить в Нацотборе?
Для меня это очень важно, потому что я реально хочу представлять Украину на Евровидении! Это моя мечта детства, а мечты должны осуществляться!
Ты говорил о том, что покорял сцену Нацотбора уже трижды. То есть каждый раз на Нацотбор ты приходил с новой песней?
Конечно! Но песню для нынешнего Нацотбора мне написал прекрасный автор – Яна Ковалева. Я благодарен ей за эту композицию. Хоть я и ходил на прослушивания целых три раза, в этом году я настроен побеждать!
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