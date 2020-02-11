Шановні глядачі, якщо у Вас чи Ваших знайомих раптом виникли проблеми з прийомом сигналу телеканалу СТБ, надсилайте смс з описом проблеми на номер 067-44-44-02-4.
Для повнолітніх абонентів всіх національних GSM операторів. *Вартість згідно тарифів операторів.
Александр Порядинский: топ-5 песен участника Нацотбора
21-летний участник Нацотбора на Евровидение-2020 Александр Порядинский готовится покорять зрителей своей лирической балладой. Слушайте топ-5 песен Александра Порядинского прямо сейчас!
Кроме того, что Александр Порядинский – участник Нацотбора на Евровидение-2020, он ещё и победитель 4-го сезона «Х-фактора». 21-летний певец продолжает свой путь на музыкальной стези. Известно, что в его семье пятеро детей, и он – самый младший. Саша говорит, что наибольшее влияние в жизни на него оказали родители, братья и бабушка. Слушайте лучшие песни Александра Порядинского прямо сейчас!
Больше по теме: Как голосовать за участников Национального отбора на Евровидение-2020