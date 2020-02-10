Ведущий Национального отбора на Евровидение-2020 эксклюзивно для STB.UA поделился впечатлениями от первого полуфинала. Кто из артистов поразил Сергея Притулу и стал его фаворитом — читайте дальше.

Евровидение 2020: первый полуфинал отбора на Евровидение 2020 (эфир от 08.02.2020) смотреть онлайн

Сергея Притулу наиболее впечатлило выступление певицы Кати Чили и расстроило то, что Украина не разделила его мнение: «Это слишком узкопрофильное искусство, скажем так. И проблема еще в том, что камера не всегда может передать людям весь перформанс, всю эту ауру. Если бы проводили Нацотбор на стадионе «Олимпийский» и посадили там 100 тысяч человек, там была бы другая атмосфера».

Ведущий Нацотбора признался, что видел много крутых вокалистов, но именно Катя Чили зацепила больше всего: «Да, это не совсем форматная история, это не то, к чему зритель Евровидения привык. В этой песне нет ничего такого, за что зритель мог бы зацепиться и подпевать. Но вся эта атмосфера, вокал и бэк — меня завораживало, это очень круто! Я просто прозрел!»

Хотя другие участники первого полуфинала Нацотбора тоже понравились Сергею: «KRUTЬ для меня тоже открытие. Я не знал о ее существовании, пока не были обнародованы списки участников Нацотбора. У нее очень красивая, нежная, мелодичная песня, и сам образ с бандурой такой хороший. Мелодика правильная, этот напев западает в голову. Здесь все правильно совпало и у судей, и у зрителей».

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А вот прохождение Jerry Heil в финал удивило Сергея Притулу, ведь он был уверен, что пройдет группа CLOUDLESS: «Они — молодые, драйвовые пацаны, которые нравятся девушкам. Возможно, в этом случае сыграла свою роль медийность Jerry. Она уже известная исполнительница и имеет немало своих фанов. Но для меня эта песня — не самая сильная в ее творчестве».

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