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Выходные в феврале 2020 года: будут ли дополнительные выходные и как их проведут звезды СТБ

10.02.2020

Сколько будет выходных дней в феврале 2020 года в Украине? В этом месяце нас ждет один дополнительный день ‒ 29 февраля. Но подарит ли февраль украинцам долгожданный отдых? Читайте в нашем материале, сколько украинцы будут отдыхать в феврале. 

выходные 2020

В феврале 2020 года украинцев ждет один дополнительный день ‒ 29 февраля ‒ и ни одного лишнего выходного. 

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Выходные в феврале 2020 года

Общее количество календарных дней ‒ 29 

Рабочие дни ‒ 20

Выходные дни ‒ 9

Предпраздничные (укороченные на 1 час) ‒ нет

Государственные праздники ‒ нет

выходные

14 февраля украинцы будут отмечать День влюбленных. Ведущий самого романтичного шоу «Холостяк» Григорий Решетник рассказал  о том, как проведет этот праздник.

«День святого Валентина ‒ это замечательный праздник. В это время мужчины активизируются, делают своим любимым женщинам подарки, предложения руки и сердца. И вообще, этот праздник переполнен романтикой. Я очень часто этот день провожу на сцене и помогаю признаваться в любви мужчинам. Я ‒ как Амур любви (улыбается. ‒ Прим. ред.). Но обязательно, каким бы занятым я ни был, нахожу время для своей жены, моей любимой Кристины. Обязательно утром дарю ей цветы, а вечером мы оставляем детей на бабушку или няню и идем в ресторан на романтический ужин. В такой вечер влюбленная пара просто обязана найти время для себя, пообщаться. Если есть возможность, стараемся улететь за границу, чтобы уединиться. Каждая влюбленная пара должна находить время для себя.

Этот праздник похож на шоу «Холостяк», где также зарождается любовь. Мужчины показывают, как должен вести себя настоящий джентльмен, как надо проявлять знаки внимания девушкам, как создавать романтические подарки.

Это замечательный праздник! Считаю, что таких дней должно быть как можно больше. Желаю всем безумной любви. Не только в День святого Валентина, но и каждый день!»

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