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Вот это да: MÉLOVIN шокировал фееричным выступлением зрителей Нацотбора
Финалист Евровидения-2018 – загадочный и харизматичный MÉLOVIN – снова появился на сцене Нацотбора! Подробности сногсшибательного выступления – далее в материале!
В первом полуфинале Нацотбора на Евровидение-2020 в прямом эфире конкурса выступил неординарный и обаятельный MÉLOVIN. На проекте он спел новую песню «Oh No!».
Фанаты артиста поддерживали своего кумира в зале Национального отбора на Евровидение-2020. Меловинаторы задарили певца подарками и плакатами в поддержку артиста. Смотрите выступление MÉLOVIN на сцене Нацотбора на Евровидения-2020 прямо сейчас!
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