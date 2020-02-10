Финалист Евровидения-2018 – загадочный и харизматичный MÉLOVIN – снова появился на сцене Нацотбора! Подробности сногсшибательного выступления – далее в материале!

В первом полуфинале Нацотбора на Евровидение-2020 в прямом эфире конкурса выступил неординарный и обаятельный MÉLOVIN. На проекте он спел новую песню «Oh No!».

Фанаты артиста поддерживали своего кумира в зале Национального отбора на Евровидение-2020. Меловинаторы задарили певца подарками и плакатами в поддержку артиста. Смотрите выступление MÉLOVIN на сцене Нацотбора на Евровидения-2020 прямо сейчас!



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