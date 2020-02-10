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«Смотрящая вдаль»: количество серий и график выхода сериала

10.02.2020

С 10 февраля в 20:00 «СТБ Сериал» вновь представит сериал «Смотрящая вдаль». Мы увидим настоящий детектив с элементами мистики, над производством которого для телеканала СТБ работали FILM.UA и INTRA FILM. Сколько серий в сериале «Смотрящая вдаль» и какой график его трансляции? Подробнее читайте в материале.

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10 февраля в 20:00 на телеканале СТБ состоится показ 12-серийного детективного сериала с элементами мистики «Смотрящая вдаль».

По сюжету Анна Севастьянова с детства имела дар предвидения. С возрастом дар исчез, но неожиданно вернулся 20 лет спустя. Анна «увидела», как киллер убивает ее жениха Александра Атапина. Она узнала даже дату и время, когда это произойдет. У Анны есть всего 12 дней, чтобы с помощью своего дара спасти Александра. Но девушка сама попадает в ловушку…

Сериал «Смотрящая вдаль» будут транслировать по две серии с понедельника по четверг в 20:00 вместо сериала «С волками жить».

Смотрите онлайн многосерийный фильм Смотрящая вдаль

График выхода сериала «Смотрящая вдаль»

  • 10 февраля ‒ 1, 2 серии

Смотрите онлайн фильм Смотрящая вдаль – 1 серия

Смотрите онлайн фильм Смотрящая вдаль – 2 серия

  • 11 февраля ‒ 3, 4 серии
  • 12 февраля ‒ 5, 6 серии
  • 13 февраля ‒ 7, 8 серии
  • 17 февраля ‒ 9, 10 серии
  • 18 февраля ‒ 11, 12 серии

Video: «Смотрящая вдаль»: количество серий и график выхода сериала

Смотрящая вдаль - количество серий и график выхода серий. Сколько серий в сериале Смотрящая вдаль, читайте в материале

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