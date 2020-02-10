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«Следствие ведут экстрасенсы»: какую ужасную тайну скрывает мать и темная гадалка?

10.02.2020

Эксперты проекта «Следствие ведут экстрасенсы» Алена Курилова и Рубина Цыбульская были поражены историей, с которой в редакцию программы обратились жители Чернигова. Сенсационное расследования резонансного дела в Чернигове шокировали всю съемочную группу! Из-за какой любовной драмы женщина чуть не попрощалась со своим ребенком? И при чем здесь гадалка?

Недавно в программу «Следствие ведут экстрасенсы» обратилась молодая мама Юлия Пряхина. Она родом из города Чернигова. Год назад женщина во время беременности потеряла ребенка и считает, что его дух теперь преследует старшую дочь Маргариту. Ребенок не скрывает, что видит во сне и наяву неизвестную мертвую девочку, которая называет себя Юлией. Сразу после этого Маргарита оказывается в смертельно опасных ситуациях и уже дважды чуть не погибла!

Экстрасенсы почувствовали, что к Маргарите действительно приходит призрак какой-то девочки, однако это не потерянный ребенок Юлии. К тому же, по словам ясновидящих, дух неизвестного ребенка приходит не один, а с какой-то покойной женщиной. И что удивительно, оба привидения как две капли воды похожи на Юлию и ее малютку. 

Экстрасенсы думали, что это может приходить дух Юлиной подруги-самоубийцы Екатерины, которая покончила с собой на 9-м месяце беременности. И даже рассматривали вариант, что это может быть связано с семьей, ведь мать Юлии видела странный силуэт женщины и ребенка в своем доме. И обе версии ясновидящей отвергли.

В конце серии экстрасенсы поняли, что появление обоих призраков связано с магией. Юля сообщила, что она обращалась к гадалке. После двух неудачных браков женщина встретилась с мужчиной, который был ее первой любовью, чувства вновь вспыхнули. Чтобы узнать, есть ли у нее общее будущее с ним, женщина пошла к гадалке. А та в ответ заверила, что чтобы закрепить отношения, надо сделать ритуал. И не где-нибудь, а на кладбище, да еще и в страстную пятницу. Но как этот приход к гадалке повернул судьбу Юлии? И какую жестокую правду скрывает героиня?

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