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Щоденники Євробачення: Жюри отвечают на жесткие комментарии хейтеров
Первый полуфинал Национального отбора на Евровидение-2020 уже позади. Зрители определились со своими фаворитами и вместе с членами жюри отобрали финалистов грандиозного конкурса. Сейчас в сети можно посмотреть не только выступления всех участников первого Нацотбора, но и ответы членов жюри на жесткие комментарии хейтеров. Смотрите видео далее в материале!
Ведущий эксклюзивного бэкстейджа Нацотбора на Евровидение-2020 Владимир Бирюков показал Тине Кароль, Виталию Дроздову и Андрею Данилко самые жесткие комментарии хейтеров, которые поступали во время выступления участников. Но как отвечали члены жюри? И какие комментарии зрителей вывели судейскую тройку из себя? Смотрите прямо сейчас!
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Video: Щоденники Євробачення: Жюри отвечают на жесткие комментарии хейтеровВедущий эксклюзивного бэкстейджа Нацотбора на Евровидение-2020 Владимир Бирюков показал Тине Кароль, Виталию Дроздову и Андрею Данилко самые жесткие комментарии хейтеров
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