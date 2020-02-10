Первый полуфинал Национального отбора на Евровидение-2020 уже позади. Зрители определились со своими фаворитами и вместе с членами жюри отобрали финалистов грандиозного конкурса. Сейчас в сети можно посмотреть не только выступления всех участников первого Нацотбора, но и ответы членов жюри на жесткие комментарии хейтеров. Смотрите видео далее в материале!

Ведущий эксклюзивного бэкстейджа Нацотбора на Евровидение-2020 Владимир Бирюков показал Тине Кароль, Виталию Дроздову и Андрею Данилко самые жесткие комментарии хейтеров, которые поступали во время выступления участников. Но как отвечали члены жюри? И какие комментарии зрителей вывели судейскую тройку из себя? Смотрите прямо сейчас!

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Video: Щоденники Євробачення: Жюри отвечают на жесткие комментарии хейтеров Ведущий эксклюзивного бэкстейджа Нацотбора на Евровидение-2020 Владимир Бирюков показал Тине Кароль, Виталию Дроздову и Андрею Данилко самые жесткие комментарии хейтеров

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