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Рецепты блинов на Масленицу: как просто приготовить блины, рассказала Надя Матвеева
Существует огромное количество рецептов блинов на любой вкус: на молоке, кефире, воде, сладкие, соленые и множество других. У любой хозяйки есть свой секрет приготовления. Каждый уникален и достоин внимания. Где же найти рецепты блинов? Ведущая телеканала СТБ Надежда Матвеева собрала всевозможные рецепты самых вкусных блинов.
Блины на воде
Ингредиенты:
- яйца – 2 шт.
- кипяченая вода – 0,5 л
- сахар – 2 ст. л.
- соль – щепотка
- мука – 1,5–2 стакана
- растительное масло – 1–2 ст. л. (по желанию)
Приготовление:
- Смешать муку, сахар, соль и яйца. Все тщательно перемешать и постепенно добавить воду.
- Снова перемешать, чтобы в тесте не было комочков. Затем по желанию можно добавить растительное масло. Консистенция теста должна быть такой же, как у жидкой сметаны.
- Жарить на хорошо разогретой сковородке. Если в тесто не добавляли растительное масло, то после каждого блина нужно ее смазывать.
- Влить тесто в сковородку и равномерно распределить его по дну. Когда одна сторона прожариться, аккуратно перевернуть блин на другую сторону.
Блины на молоке
Ингредиенты (на 20 шт.):
- молоко 3–3,5% жирности – 250 мл
- мука – 2–2,5 стакана
- яйца – 3 шт.
- сахар – 1 ст. л.
- соль – 0,5 ч. л.
- вода кипяченая – 250 мл
- растительное масло – 50 мл
Приготовление:
- Яйца разбиваем в миску и взбиваем венчиком до однородности. Добавляем стакан молока и сахар. Солим.
- Добавляем муку и стакан теплой воды. Затем добавляем подсолнечное масло.
- Все хорошо перемешиваем.
- Растительным маслом смазать сковороду (лучше с тонкими стенками и тонким дном).
- Тесто наливаем на сковороду от центра, а после, изменяя положение сковородки, равномерно распределяйте по всей поверхности.
Блины на кефире
Ингредиенты:
- нежирный кефир – 2 стакана
- мука – 2 стакана
- яйца – 2 шт.
- растительное масло – 2 ст. л.
- соль
- сахар
Приготовление:
- Кефир, яйца, муку, соль, сахар перемешать, слегка взбить венчиком.
- В стакан крутого кипятка бросить 1/2 ч. л. соды. Быстро размешать и вылить в тесто. Перемешать и оставить на 5 минут.
- Добавить 2–3 столовые ложки растительного масла. Перемешать и можно жарить блины.
- Обязательно выпекать на раскаленной сковороде, тогда дырочек будет значительно больше. Подавать со сметаной и черносливом.
Блины на дрожжах
Ингредиенты ( на 20 штук):
- мука — 3 стакана
- молоко — 750 мл
- яйца — 3 шт.
- дрожжи (прессованные) — 20 г
- вода — 250 мл
- сахар —2 ст. л.
- соль — 1 ч. л.
- подсолнечное рафинированное масло – 2 ст. л.
Приготовление:
- Растворяем в воде чайную ложку сахара и дрожжи. Добавляем стакан муки, делаем опару и оставляем ее подойти на 10–15 минут.
- Смешиваем яйца с сахаром, вливаем эту смесь в опару, добавляем соль и масло. Затем по очереди добавляем небольшими порциями остатки муки и молока.
- Хорошо замешиваем тесто до однородности. Оставляем тесто в теплом месте еще на 10–15 минут.
- Выпекаем на сковороде с толстым дном.
- Тесто, как и для тонких блинчиков, наливаем на сковороду от центра, а затем, изменяя положение сковородки, равномерно распределяем по всей поверхности.
- Растительное масло следует наносить тонким слоем кисточкой.
Блины без молока, яиц и масла
Ингредиенты:
- гречневая мука – 200 г
- пшеничная мука – 200 г
- сахар – 2 ст. л.
- сухие дрожжи – 1 ч. л.
- вода – 500 мл
- корица – ½ ч. л.
- цедра лимона
- ванильный сахар – 1 ч. л.
- соль – по вкусу
- мед жидкий – по вкусу
Полный рецепт блинов найдете, кликнув на подзаголовок выше.
Блины в технике Pancake Art
Ингредиенты (на 6 блинов):
- яйца – 4 шт.
- щепотка соли
- сахар – 4 ст. л.
- молоко 2,5% – 1 л
- масло – 1 ст. л.
- мука – 3 стакана
- Пищевые гелевые красители (зеленый, синий, голубой, белый, красный, желтый, коричневый)
Полный рецепт блинов найдете, кликнув на подзаголовок выше.
Кукурузные блины
Ингредиенты:
- мука кукурузная – 1 стакан
- ряженка – 1 стакан
- сода – щепотка
- соль – ½ ч. л.
- сахар – 1 ч. л.
- молоко – 1 стакан
- масло кукурузное – 2–3 ст. л.
- яйца – 2 шт.
Полный рецепт блинов найдете, кликнув на подзаголовок выше.
Топ-10 рецептов блинов
Для вас мы собрали топ-10 рецептов блинов — от классических тонких на молоке до самых невероятных и очень вкусных. Их рецепты сможете найти, кликнув на подзаголовок выше.
Приятного аппетита!