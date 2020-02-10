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Ретроградный Меркурий в 2020 году: когда будет и как влияет на жизнь
Когда ретроградный Меркурий 2020 и как лучше провести этот период? Что можно и что нельзя делать в период ретроградного Меркурия 2020, рассказала эксперт проекта «Следствие ведут экстрасенсы» Ольга Калинова.
Ретроградный Меркурий – что это
Это явление, когда какая-то планета по отношению к Земле начинает двигаться быстрее. Тогда оптически возникает эффект задержки движения и визуально кажется, что планета начинает кружиться в обратном направлении. Такой эффект заметен для исследователей, поскольку речь идет об огромных планетах с большим расстоянием друг между другом и бешеной скоростью движения. Это явление может происходить несколько раз в году, и не только с Меркурием, а и с Венерой, Марсом, Юпитером, Сатурном, Ураном, Нептуном, Плутоном.
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Когда ретроградный Меркурий 2020
В 2020 году, согласно астрономических расчетов, будет три особо опасных периода:
- 17 февраля – 10 марта;
- 18 июня – 12 июля;
- 14 октября – 3 ноября.
Строя планы на 2020 год, учтите эти 68 дней в году, когда надо быть максимально осторожными и сдержанными в кардинальных переменах.
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Как влияет ретроградный Меркурий
Во время обратного движения Меркурия в 2020 году возможны перебои в работе коммуникаций. Это связано с тем, что Меркурий в астрологии – планета связи и информации. Ее воздействие касается не только исправной работы гаджетов, но и коммуникации между людьми, способности человека улавливать, правильно воспринимать и интерпретировать любую полученную информацию.
Из-за космического воздействия на психическое и физиологическое состояние в периоды ретроградности Меркурия в 2020 году стоит быть более внимательными. Может вноситься беспорядок в сферы жизни человека, за которые Меркурий несет ответственность.
Что нельзя делать в период ретроградного Меркурия 2020
- Не устраивайте громкую свадьбу.
- Не создавайте серьезные отношения (но от судьбы не уйдешь, и в каждом правиле может быть место для исключения).
- Не подписывайте важные контракты и не запускайте проекты в этот период.
- Не меняйте работу.
- Не начинайте ремонт.
- Не покупайте дорогую кухонную технику и автомобили, они не будут удачными.
- Не покупайте недвижимость.
- Не планируйте сложные путешествия.
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