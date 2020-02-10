Известная американская актриса Рене Зеллвегер получила «Оскар» в номинации «Лучшая женская роль». Это вторая статуэтка в арсенале актрисы. Детальнее читайте в материале.

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Известная голливудская актриса Рене Зеллвегер получила «Оскар» как лучшая актриса (фильм «Джуди»). В биографической драме она сыграла свою коллегу – легендарную актрису и певицу Джуди Гарленд. Сюжет картины развивается в 1968 году, когда героиня отправляется в Лондон на гастроли и встречает там своего будущего мужа Микки Динса.

Как призналась сама Рене, в процессе работы она хотела пообщаться с детьми своей героини, но не решилась этого сделать.

До «Оскара» за роль в «Джуди» Зеллвегер была удостоена «Золотого глобуса», премии BAFTA и получила награду Гильдии киноактеров США.

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