«Оскар»-2020: южнокорейский фильм «Паразиты» получил четыре главные награды

Сегодня ночью в Лос-Анджелесе состоялась церемония вручения главной кинопремии мира — «Оскар»-2020. Главным триумфатором вечера стала южнокорейская картина «Паразиты», которая получила награды в четырех номинациях. Детали в материале.

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Картина южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо «Паразиты» стала настоящим триумфатором церемонии награждения Американской киноакадемии искусств «Оскар»-2020. Он был признан лучшим фильмом 2020-го года. К слову, такое случается впервые, чтобы главную награду вечера получил иностранный фильм на английском языке, а не голливудская картина.

Режиссер Пон Чжун Хо получил статуэтку Оскар в номинации «Лучшая режиссерская работа». Картина также победила еще в двух номинациях — «Лучший иностранный фильм» и «Лучший оригинальный сценарий».

Таким образом, карина южнокорейского режиссера собрала сразу четыре награды в ключевых номинациях кинопремии Оскар.

Сюжет картины «Паразиты» рассказывает о семье бедняков, которые обманом и хитростью устроились на работу в дом богачей. За их счет безработная семейка решает исправить свое финансовое положение. Но получится ли это у них?

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