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«Оскар»-2020: лучшие образы красной дорожки

10.02.2020

В ночь на 10 февраля в Лос-Анджелесе состоялось главное событие года церемония вручения премии Американской академии киноискусств «Оскар»-2020. Традиционно по красной дорожке прошлись знаменитости мировой величины, блистая в своих нарядах. Смотрите в нашей подборке лучшие образы звезд кинопремии «Оскар»-2020.

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Шарлиз Терон

оскар 2020

Галь Гадот

оскар 2020

Джессика Альба

оскар 2020

Никки Хилтон

оскар 2020

Скарлетт Йоханссон

оскар 2020

Сигурни Уивер

оскар 2020

Пенелопа Крус

оскар 2020

Натали Портман

оскар 2020

Сальма Хайек

оскар 2020

Рене Зеллвегер

оскар 2020

Билли Айлиш

оскар 2020

Жанель Монэ

оскар 2020

Руни Мара

оскар 2020

Келли Мари Трэн

оскар 2020

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