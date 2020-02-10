В ночь на 10 февраля в Лос-Анджелесе состоялось главное событие года — церемония вручения премии Американской академии киноискусств «Оскар»-2020. Традиционно по красной дорожке прошлись знаменитости мировой величины, блистая в своих нарядах. Смотрите в нашей подборке лучшие образы звезд кинопремии «Оскар»-2020.

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Шарлиз Терон

Галь Гадот

Джессика Альба

Никки Хилтон

Скарлетт Йоханссон

Сигурни Уивер

Пенелопа Крус

Натали Портман

Сальма Хайек

Рене Зеллвегер

Билли Айлиш

Жанель Монэ

Руни Мара

Келли Мари Трэн

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