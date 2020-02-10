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«Оскар»-2020: лучшие образы красной дорожки
10.02.2020
В ночь на 10 февраля в Лос-Анджелесе состоялось главное событие года — церемония вручения премии Американской академии киноискусств «Оскар»-2020. Традиционно по красной дорожке прошлись знаменитости мировой величины, блистая в своих нарядах. Смотрите в нашей подборке лучшие образы звезд кинопремии «Оскар»-2020.
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Шарлиз Терон
Галь Гадот
Джессика Альба
Никки Хилтон
Скарлетт Йоханссон
Сигурни Уивер
Пенелопа Крус
Натали Портман
Сальма Хайек
Рене Зеллвегер
Билли Айлиш
Жанель Монэ
Руни Мара
Келли Мари Трэн
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