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Ничего конструктивного: GIO ответил на жесткую критику жюри Нацотбора

10.02.2020

В первом полуфинале Нацотбора на Евровидение-2020 исполнитель GIO представил свою песню «Feeling so lost». Выступление артиста вызвало очень много вопросов у членов жюри. Что думает сам GIO о критике экспертов?

Евровидение 2020: первый полуфинал отбора на Евровидение 2020 (эфир от 08.02.2020) смотреть онлайн

gio

Члены жюри Нацотбора на Евровидение-2020 раскритиковали выступление GIO с песней «Feeling so lost». Эксперты сошлись во мнении, что песня стандартная, не цепляющая и совсем не для европейского конкурса. 

Сам же GIO не разделяет мнения жюри и считает это даже обидным: «Представьте, если бы голландцу, который выиграл в прошлом году Евровидение, сказали бы то же самое. Это обидно».

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Певец GIO настаивает на том, что его стремление — не усложнять все, не понравиться судьям, а достучаться до сердец своих слушателей: «Самое главное, что моя музыка может помочь людям. И я это чувствую, я вижу реакцию людей. А судьи могут иметь свое мнение. Я их уважаю за это, все-таки они опытные люди. Но я очень не люблю, когда критика неконструктивная. Я не услышал ничего конструктивного. Просто сказали, что моя песня кому-то неинтересна».

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