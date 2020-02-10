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Лунные затмения 2020 года: когда и к чему готовиться, рассказала Ярослава Федорова

10.02.2020

В периоды лунных затмений 2020 года происходит высвобождение эмоций, ярче проявляются страхи и фобии. Но именно это время как нельзя лучше подходит для избавления от негативных программ, страхов  и зависимостей. Финалистка «Битвы экстрасенсов»-5 и эксперт проекта «Следствие ведут экстрасенсы» Ярослава Федорова рассказала, когда будут лунные затмения в 2020 году и как провести в это время магический ритуал.

лунные затмения 2020

Когда лунные затмения в 2020 году:

10 января – полутеневое лунное затмение (Солнце будет в Козероге, а Луна – в Раке). В первую очередь  к изменениям следует готовиться людям, рожденным с 07 по 13 января и с 09 по 15 июля. Совет для всех: постарайтесь максимально настроиться на позитивные перемены. Не бойтесь отпустить прошлое (неважно, будут это проблемы, страхи, комплексы или даже люди, заставляющие вас испытывать негативные эмоции). Освобожденное место обязательно займет новый этап в вашей жизни.

05 июня – полутеневое лунное затмение (Солнце – в Близнецах, а Луна – в Стрельце). Самые активные перемены будут происходить в жизни людей, рожденных с 03 по 06 июня и с 04 по 11 декабря.

05 июля – полутеневое лунное затмение (Солнце в знаке Рака, Луна в знаке Козерога). Интенсивно события будут разворачиваться у людей, рожденных со 02 по 08 июля и с 01 по 07 января.

30 ноября – полутеневое лунное затмение (Солнце будет находиться в  Близнецах, а Луна – в  Стрельце). Следует готовиться к переменам тем людям, чьи дни рождения выпадают на даты с 27 ноября по 03 декабря и с 26 мая по 04 июня.

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Ритуал во время лунного затмения 2020 для избавления от негатива

Ярослава Федорова рекомендует провести ритуал перед лунным затмением 2020 для избавления от негатива, страха и зависимости:

  • Перед лунным затмением сконцентрируйтесь на том, что мешает вам получать от жизни позитивные эмоции, что хотелось бы изменить в себе, составьте подробный список.
  • В момент затмения зажгите свечу и сожгите этот список.
  • Наблюдайте, как горит огонь, представьте, как избавляетесь от всего плохого по мере сгорания списка и свечи.

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