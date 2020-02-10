Финалистка Национального отбора на Евровидение-2020 KRUTЬ в прямом эфире представила свою новую песню «99». Молодая артистка получила наивысший бал и от судей, и от зрителей. Она готова бороться за право представлять Украину на международном музыкальном конкурсе в Нидерландах.

Евровидение 2020: первый полуфинал отбора на Евровидение 2020 (эфир от 08.02.2020) смотреть онлайн

Во время первого полуфинала Национального отбора на Евровидение-2020 выступление молодой бандуристки KRUTЬ поразило и судей, и зрителей. По итогам голосования девушка набрала наибольшее количество голосов от судей. Тина Кароль и Виталий Дроздов отдали KRUTЬ наивысший бал – 8, а вот Андрей Данилко отдал 7 баллов.

Однако после окончания зрительского голосования стало известно, что телезрители также отдали свои голоса за молодую исполнительницу. Таким образом KRUTЬ стала абсолютным лидером и уверенно занимает первое место в таблице Национального отбора на Евровидение-2020.

«Я очень довольна своим выступлением. На 98%. В начале, конечно, было волнение. Но во время второго куплета собралась. В финале мы учтем все замечания судей и исправим ошибки», – прокомментировала певица.

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Video: KRUTЬ стала абсолютным лидером по мнению судей и зрителей KRUTЬ - участница первого полуфинала Нацотбора на Евровидение 2020 стала абсолютным лидером по мнению судей и зрителей.

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