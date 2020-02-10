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KRUTЬ: как выступила исполнительница в первом полуфинале Нацотбора 2020
Финалистка Национального отбора на Евровидение-2020 KRUTЬ в прямом эфире представила свою новую песню «99». Молодая артистка готова бороться за право представлять Украину на международном музыкальном конкурсе в Нидерландах. Как оценили ее выступление члены жюри? Подробнее читайте в материале.
Евровидение 2020: первый полуфинал отбора на Евровидение 2020 (эфир от 08.02.2020) смотреть онлайн
KRUTЬ – украинская певица и бандуристка с необыкновенным голосом, которая нашла свой уникальный стиль игры на бандуре. Ее конкурсная песня на Нацотборе – личная история певицы, которая на самом деле близка всем.
«Часто на пути бывают падения, но если ты упал один раз, то у тебя есть еще 99 причин подняться и идти дальше к своей мечте», – говорит KRUTЬ.
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В прямом эфире Нацотбора выступление пришлось по душе всем зрителям.
Судье Нацотбора Андрею Данилко выступление KRUTЬ очень понравилось. Он отметил, что артистка сумела гармонично ввести украинский народный инструмент в современное выступление.
Тина Кароль заявила, что это одна из самых красивых песен на отборе:
«В этой композиции идеально сочетается и коммерция, и национальная идентификация».
Также Тина добавила, что в номер можно добавить пантомиму, чтобы улучшить композицию.
В свою очередь Виталий Дроздов возразил Тине Кароль и подчеркнул, что Марине не нужно прятаться за бандуру, а нужно выйти вперед. Однако известный продюсер отметил, что песня с первого раза не заходит. И он сомневается в том, что композиция настолько сильная, чтобы быть представленной на международном конкурсе Евровидение-2020.
Video: KRUTЬ: как выступила исполнительница в первом полуфинале Нацотбора 2020KRUTЬ - участница первого полуфинала Нацотбора на Евровидение 2020! О выступлении участницы Круть в первом полуфинале Национального отбора на Евровидение читайте в материале
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