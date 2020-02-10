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KRUTЬ: как выступила исполнительница в первом полуфинале Нацотбора 2020

10.02.2020

Финалистка Национального отбора на Евровидение-2020  KRUTЬ в прямом эфире представила свою новую песню «99». Молодая артистка готова бороться за право представлять Украину на международном музыкальном конкурсе в Нидерландах. Как оценили ее выступление члены жюри? Подробнее читайте в материале.

Евровидение 2020: первый полуфинал отбора на Евровидение 2020 (эфир от 08.02.2020) смотреть онлайн

евровидение

KRUTЬ – украинская певица и бандуристка с необыкновенным голосом, которая нашла свой уникальный стиль игры на бандуре. Ее конкурсная песня на Нацотборе личная история певицы, которая на самом деле близка всем.

«Часто на пути бывают падения, но если ты упал один раз, то у тебя есть еще 99 причин подняться и идти дальше к своей мечте», – говорит KRUTЬ.

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В прямом эфире Нацотбора выступление пришлось по душе всем зрителям. 

Судье Нацотбора Андрею Данилко выступление KRUTЬ очень понравилось. Он отметил, что артистка сумела гармонично ввести украинский народный инструмент в современное выступление.  

евровидение

Тина Кароль заявила, что это одна из самых красивых песен на отборе:

«В этой композиции идеально сочетается и коммерция, и национальная идентификация».

Также Тина добавила, что в номер можно добавить пантомиму, чтобы улучшить композицию. 

В свою очередь Виталий Дроздов возразил Тине Кароль и подчеркнул, что Марине не нужно прятаться за бандуру, а нужно выйти вперед. Однако известный продюсер отметил, что песня с первого раза не заходит. И он сомневается в том, что композиция настолько сильная, чтобы быть представленной на международном конкурсе Евровидение-2020. 

Video: KRUTЬ: как выступила исполнительница в первом полуфинале Нацотбора 2020

KRUTЬ - участница первого полуфинала Нацотбора на Евровидение 2020! О выступлении участницы Круть в первом полуфинале Национального отбора на Евровидение читайте в материале

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