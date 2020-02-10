Интригу вокруг своей конкурсной песни для Нацотбора на Евровидение-2020 «Pich» Katya Chilly держала до последнего. И не зря, ведь как только она вышла на сцену – началась настоящая магия. О своих впечатлениях, эмоциях и критике от Андрея Данилко нам рассказала Katya Chilly. Подробнее читайте в материале.

В прямом эфире первого полуфинала Нацотбора-2020 Katya Chilly наконец представила свою новую песню «Pich». Заручившись поддержкой настоящего шамана из Амазонии, певица очаровала всех зрителей и судей. Жюри и ведущий Сергей Притула единогласно отметили уникальность ее творчества.

Но песенный конкурс Евровидение все же требует от композиций определенного формата, в который отнюдь не вписывалась «Pich». По результатам голосования Katya Chilly все же не смогла попасть в первую тройку финалистов Национального отбора – 2020.

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Кого вы видели конкурентом?

Вы знаете, я видела не все номера. Однако даже на репетициях было очень красиво. Честно говоря, я просто счастлива, что все мы просыпаемся и начинаем что-то создавать. Все то, что мы здесь сегодня слышим и услышим через неделю, – все очень красиво и достойно.

Обижаетесь ли вы на достаточно негативные комментарии от Андрея Данилко?

Нет. Я вообще считаю, что не на что обижаться, потому что он говорит правильные и объективные вещи. И это все можно воспринимать как совет и слова поддержки, чтобы делать свое творчество более совершенным, чтобы не возникало никаких вопросов. Я сделала то, что могла на момент выступления. Я не считаю, что какая-то оценка была отрицательной. Наоборот, все было очень конструктивно. Это толчок для роста и возможность делать что-то немножко новое, более красивое и совершенное.

Какие у вас вообще сложились впечатления после участия в Нацотборе?

Я благодарна. Это огромная возможность создавать в таком союзе талантливых людей. Честно говоря, то, что я почувствовала в процессе подготовки, – это большая семья, которая друг за друга стоит горой. Мне кажется, что даже почувствовать этот вкус – уже стоит того, чтобы жить. Победа во всем. Оно того стоит! Я счастлива и благодарна! Если у меня будут силы, вдохновение и импульс, то я снова приду себя пробовать.

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