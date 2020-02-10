Катерина Ковальчук показала экстремальные кадры со съемок «Крепостной»

Главная героиня костюмированной драмы «Крепостная» Катерина Ковальчук показала, как снимали самую волнующую и захватывающую сцену. Экстремальные кадры со съемок «Крепостной» — смотрите в материале.

Все помнят сцену, когда Катя Вербицкая, спасая свою жизнь, провалилась под лед. И чудом Андрей Жадан спас хрупкую и нежную девушку. Однако самое интересное осталось за кадром. Как снимали экстремальную сцену? Занавес приоткрыла главная героиня Катерина Ковальчук.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Этот съемочный день стал самым сложным за все время работы актрисы в кино: «У меня вообще с водой до тех пор отношения были ну очень прохладные, я даже не умела нырять под воду, не удерживая нос рукой при этом, ух, не любила я, когда вода бесцеремонно лезет в нос. А теперь я так благодарна тому съемочному дню, я преодолела свой небольшой, но страх. Даже собираюсь начать заниматься фридайвингом», — написала девушка.

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