Шановні глядачі, якщо у Вас чи Ваших знайомих раптом виникли проблеми з прийомом сигналу телеканалу СТБ, надсилайте смс з описом проблеми на номер 067-44-44-02-4.
Для повнолітніх абонентів всіх національних GSM операторів. *Вартість згідно тарифів операторів.
Jerry Heil: Я готова меняться, чтобы стать лучше
Финалистка Национального отбора на Евровидение-2020 Jerry Heil в прямом эфире представила свою новую песню «Vegan», с которой будет бороться за право представлять Украину на международном песенном конкурсе в Роттердаме. Как оценили ее выступление члены жюри? Подробнее читайте в материале.
Евровидение 2020: первый полуфинал отбора на Евровидение 2020 (эфир от 08.02.2020) смотреть онлайн
Выступление Jerry Heil началось довольно необычно. Певица вышла из холодильника в яркой шубке желтого цвета и зажгла зал своей композицией.
Однако не все судьи уверены в том, что девушка может представлять Украину на международном песенном конкурсе. Так, например, Андрей Данилко высказал мнение, что певице не хватает драйва.
Jerry Heil после выступления смогла прокомментировать мнение судей:
«Я очень рада, что абсолютно все судьи высказались положительно относительно моего выступления. Я благодарна всем за то, что так меня поддержали: и зрители в зале, и судьи. Я абсолютно согласна с критикой Андрея Данилко, который сказал, что в моей песне не было драйва. Вспомним его новую песню Make It Rain Champagne. Это разрыв! Если бы он ехал на Евровидение, то я бы купила много лишних сим-карт, чтобы дополнительно голосовать за него. Я готова немного усовершенствовать свое выступление. Не знаю, как насчет слов в песне, но то, что касается сцены, — я всегда за! Я открыта ко всему новому и я готова раскрываться и становиться лучше».
Больше по теме: Jerry Heil: Песню для Нацотбора на Евровидение я дописала за час до кастинга!
Напомним, что песня «Vegan», с которой певица выступила во время первого полуфинала Национального отбора на Евровидение-2020, в YouTube собрала более 700 000 просмотров.