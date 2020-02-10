Финалистка Национального отбора на Евровидение-2020 Jerry Heil в прямом эфире представила свою новую песню «Vegan», с которой будет бороться за право представлять Украину на международном песенном конкурсе в Роттердаме. Как оценили ее выступление члены жюри? Подробнее читайте в материале.

Евровидение 2020: первый полуфинал отбора на Евровидение 2020 (эфир от 08.02.2020) смотреть онлайн

Выступление Jerry Heil началось довольно необычно. Певица вышла из холодильника в яркой шубке желтого цвета и зажгла зал своей композицией.

Однако не все судьи уверены в том, что девушка может представлять Украину на международном песенном конкурсе. Так, например, Андрей Данилко высказал мнение, что певице не хватает драйва.

Jerry Heil после выступления смогла прокомментировать мнение судей:

«Я очень рада, что абсолютно все судьи высказались положительно относительно моего выступления. Я благодарна всем за то, что так меня поддержали: и зрители в зале, и судьи. Я абсолютно согласна с критикой Андрея Данилко, который сказал, что в моей песне не было драйва. Вспомним его новую песню Make It Rain Champagne. Это разрыв! Если бы он ехал на Евровидение, то я бы купила много лишних сим-карт, чтобы дополнительно голосовать за него. Я готова немного усовершенствовать свое выступление. Не знаю, как насчет слов в песне, но то, что касается сцены, — я всегда за! Я открыта ко всему новому и я готова раскрываться и становиться лучше».

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Напомним, что песня «Vegan», с которой певица выступила во время первого полуфинала Национального отбора на Евровидение-2020, в YouTube собрала более 700 000 просмотров.

Video: Jerry Heil: Я готова меняться, чтобы стать лучше Jerry Heil - участница первого полуфинала Нацотбора на Евровидение 2020! О выступлении участницы Джери Хеил в первом полуфинале на Национальном отборе на Евровидение читайте в материале

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