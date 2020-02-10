JERRY HEIL — «#НЕБЕЙБI»: премьера песни

Роскошная и талантливая финалистка Нацотбора на Евровидение-2020 и участница шоу «Х-фактор» выпустила новый хит. Премьера песни JERRY HEIL «#НЕБЕЙБI» состоялась сегодня, 10 февраля. Слушать онлайн хит JERRY HEIL «#НЕБЕЙБI» можно уже сейчас. Подробности о новинке – найдете в материале.

Jerry Heil – вегетарианка из семьи мясников, украинская певица, видеоблогер, автор и композитор. Девушка за год успела стать «Прорывом года» по версии премии Jager Music Awards, «Открытием года» по версии журнала Viva, номинантом на музыкальную премию YUNA-2020 в категориях: «Лучшая исполнительница», «Лучшая песня», «Открытие года». Ее «#ОХРАНА_ОТМЄНА» стала хитом, набрав 14 млн просмотров в YouTube и удерживая лидерские позиции в iTunes.

Сегодня музыкальное открытие 2019 года JERRY HEIL выпустила хит «#НЕБЕЙБI». Уже сегодня вы можете слушать песню «#НЕБЕЙБI» онлайн. Слушайте песню JERRY HEIL «#НЕБЕЙБI» прямо сейчас!

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