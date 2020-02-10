Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Шановні глядачі, якщо у Вас чи Ваших знайомих раптом виникли проблеми з прийомом сигналу телеканалу СТБ, надсилайте смс з описом проблеми на номер 067-44-44-02-4.
Для повнолітніх абонентів всіх національних GSM операторів. *Вартість згідно тарифів операторів.

График магнитных бурь на февраль 2020 года от Рубины Цыбульской

10.02.2020

Магнитными бурями называют возмущение геомагнитного поля, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. В такие дни множество людей могут ощутить на себе влияние этого природного явления. Когда же его ждать в феврале 2020? Графиком магнитных бурь на февраль 2020 года поделилась Рубина Цыбульская. В нашем материале вы узнаете, в какой период ожидать ухудшения самочувствия и как с этим бороться.  

График магнитных бурь на февраль 2020 года

В целом магнитная погода в феврале ожидается спокойной. Будут средней силы возмущения с 1 по 5 февраля, но они не сильно отразятся на здоровье даже метеозависимых людей. Это если говорить о геомагнитных возмущениях, связанных с солнечной активностью. 

«Хочу заметить, что постоянные колебания магнитного поля усиливаются в связи со смещением северного магнитного полюса, а это вызывает серьезный дискомфорт (учитывая продолжительность процесса и накопительный эффект, отражающийся на здоровье) у многих, даже малочувствительных людей», – подмечает Рубина Цыбульская.

Больше по теме: Топ-10 советов на каждый день от экстрасенса Хаяла Алекперова

Также Рубина советует: если вы не находите энергии для действий и творчества, чувствуете затуманенность сознания, разбитость, частые необоснованные раздражение и агрессию, слабость, прерывистый, неглубокий сон, отсутствие сил сконцентрироваться, головные боли, то вам нужно подпитывать свое биополе от природы, среди деревьев и у воды. Кроме того, занимайтесь медитациями. Пейте мятный чай от головных болей.

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Х-фактор: последние новости
JERRY HEIL — «#НЕБЕЙБI»: премьера песни
JERRY HEIL — «#НЕБЕЙБI»: премьера песни
Андрей Данилко: лучшие песни члена жюри Нацотбора на Евровидение-2020
Андрей Данилко: лучшие песни члена жюри Нацотбора на Евровидение-2020
Евровидение-2020: культовые достижения Андрея Данилко
Евровидение-2020: культовые достижения Андрея Данилко
Андрей Данилко: биография, личная жизнь и все новости об артисте
Андрей Данилко: биография, личная жизнь и все новости об артисте
Группа KAZKA пообещала вернуться на Нацотбор
Группа KAZKA пообещала вернуться на Нацотбор
Как правильно ухаживать за волосами: советы от Даши Трегубовой
Как правильно ухаживать за волосами: советы от Даши Трегубовой
Суровые будни украинских музыкантов: Pianoбой доит корову
Суровые будни украинских музыкантов: Pianoбой доит корову
Алина Паш выступит на фестивале «Сонар» в Барселоне
Алина Паш выступит на фестивале «Сонар» в Барселоне
Элина Иващенко: Хватит говорить, что я слишком маленькая для Евровидения!
Элина Иващенко: Хватит говорить, что я слишком маленькая для Евровидения!

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить