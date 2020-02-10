Магнитными бурями называют возмущение геомагнитного поля, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. В такие дни множество людей могут ощутить на себе влияние этого природного явления. Когда же его ждать в феврале 2020? Графиком магнитных бурь на февраль 2020 года поделилась Рубина Цыбульская. В нашем материале вы узнаете, в какой период ожидать ухудшения самочувствия и как с этим бороться.

График магнитных бурь на февраль 2020 года

В целом магнитная погода в феврале ожидается спокойной. Будут средней силы возмущения с 1 по 5 февраля, но они не сильно отразятся на здоровье даже метеозависимых людей. Это если говорить о геомагнитных возмущениях, связанных с солнечной активностью.

«Хочу заметить, что постоянные колебания магнитного поля усиливаются в связи со смещением северного магнитного полюса, а это вызывает серьезный дискомфорт (учитывая продолжительность процесса и накопительный эффект, отражающийся на здоровье) у многих, даже малочувствительных людей», – подмечает Рубина Цыбульская.

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Также Рубина советует: если вы не находите энергии для действий и творчества, чувствуете затуманенность сознания, разбитость, частые необоснованные раздражение и агрессию, слабость, прерывистый, неглубокий сон, отсутствие сил сконцентрироваться, головные боли, то вам нужно подпитывать свое биополе от природы, среди деревьев и у воды. Кроме того, занимайтесь медитациями. Пейте мятный чай от головных болей.

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