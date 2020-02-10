Гороскоп на 11 февраля 2020 года подскажет, как себя вести во вторник. Каким знакам зодиака стоит отказаться от предложений по работе, а каким — наоборот, пойти на риск. Подробнее узнайте в гороскопе на 11 февраля 2020 года.

Овен

Сегодня Овны будут очень много работать. Вас ожидают внезапно свалившиеся задачи от босса, которые нужно будет выполнять очень быстро. Но вы справитесь со всеми заданиями и хорошенько отдохнете вечером.

Телец

Тельцам сегодня следует достаточно времени уделить заботе о своем здоровье. Подумайте, возможно, вам стоит пересмотреть режим дня, питание и привычки. Звезды будут способствовать этим изменениям.

Близнецы

В этот день на вас, как и на Овнов, может навалиться немало дел – занимайтесь ими без спешки и тщательно работайте на результат. Вечер звезды рекомендуют провести дома, а если у вас все же запланированы вечеринки – на алкоголь лучше не налегать.

Рак

Сегодня звезды хотят дать вам совет: если вы получите поступление, которого не ожидали, – не спешите тратить деньги. Со временем они вам понадобятся на действительно важные дела.

Лев

Для Львов день будет благоприятным, а особенно для тех представителей знака, которые задумали поиск союзников и единомышленников. Есть высокие шансы заинтересовать других своими идеями.

Дева

Девы, вторник для вас — прекрасная возможность сделать уверенный шаг к пониманию самого себя и улучшению жизни. Помните, что без внутренней гармонии наладить свою жизнь невозможно. Смело расходуйте все свободное время на то, что поможет вам обрести внутреннее равновесие.

Весы

Вторник для Весов будет благоприятным. Засучив рукава, беритесь за то, что принято называть серыми буднями. Текущая работа и бытовые мелочи – это то, на что сегодня действительно стоит обратить внимание. Не забудьте позвонить родным, они успели соскучиться!

Скорпион

Во всех делах вас сегодня ждет удача. Возможно, будет непросто сосредоточиться. Но при условии, что вы все хорошо продумаете, трудностей не возникнет.

Стрелец

Стрельцам сегодня стоит с особой тщательностью усмирять злость и скупость. В противном случае вы рискуете потерять прекрасную возможность впустить немного свежего воздуха в свою жизнь.

Козерог

Сегодня вам нужно заняться делами, которые требуют точности и внимания к деталям. Это благоприятное время для важной и ответственной работы. На помощь со стороны рассчитывать не стоит – прежде всего положитесь на себя.

Водолей

Во вторник Водолеям рекомендуется взяться за работу и выполнять ее с восторгом и рвением. Проделанная работа подарит отличное настроение и будет способствовать самоутверждению.

Рыбы

Вместо того, чтобы зацикливаться на сомнениях, сегодня постарайтесь развить уверенность в себе. Не имеете на это вдохновения и чувствуете упадок сил – возьмитесь за мотивирующую книгу. Пока не избавитесь от сомнений, не сможете уверенно двигаться к своей цели.

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