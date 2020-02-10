Сегодня ночью в Лос-Анджелесе состоялась церемония вручения главной кинопремии мира — «Оскар»-2020. Кто же удостоился чести и получил заветные статуэтки от Американской академии киноискусства? Детали читайте в материале.

Церемония вручения премии «Оскар»-2020 состоялась в Dolby Theatre в Лос-Анджелесе в ночь на понедельник, 10 февраля.

93-я церемония «Оскар» уже второй год подряд проходит без ведущего, а объявлять победителей выходили знаменитости, которые не были заявлены в списке номинантов.

Победители премии «Оскар»-2020

Итак, кто же стал победителем и получил заветную статуэтку «Оскар» в 2020 году? В номинации «Лучший фильм» победила южнокорейская комедийно-драматическая картина «Паразиты» режиссера Пон Джун Хо, который, к слову, также получил «Оскар» за «Лучшую режиссерскую работу».

В номинации «Лучшая мужская роль» победил Хоакин Феникс, который сыграл Джокера в одноименном фильме. А вот статуэтку за «Лучшую женскую роль» получила Рене Зеллвегер за роль в картине «Джуди».

Однако героем вечера стал признанный красавчик Голливуда Брэд Питт, который наконец-таки получил свой первый «Оскар» за «Лучшую мужскую роль второго плана» в фильме «Однажды в Голливуде». А вот статуэтку за «Лучшую женскую роль второго плана» получила Лора Дерн, которая сыграла в картине «Брачная история».

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