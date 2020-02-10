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Евровидение-2020: выступления участников в первом полуфинале Нацотбора

10.02.2020

Уже позади первый полуфинал Национального отбора на Евровидение-2020 в Украине. Все восемь конкурсантов 8 февраля 2020 года показали свои номера. Давайте вспомним, как выступали участники первого полуфинала отбора на Евровидение-2020 и что они услышали от жюри.

клаудлес

 

Сегодня определились имена тех, кто прошел в финал отбора на Евровидение-2020. Мнения жюри и зрителей в этом году разделились. Смотрите номера участников Национального отбора на Евровидение-2020 прямо сейчас! 

Гурт [О] – «Там, Куди Я Йду

Video: Евровидение-2020: выступления участников в первом полуфинале Нацотбора

Все выступления первого полуфинала Нацотбора на Евровидение 2020 от Украины - выступления участников первого полуфинала Национального отбора на Евровидение 2020

 Jerry Heil – «Vegan»

Video: Евровидение-2020: выступления участников в первом полуфинале Нацотбора

Все выступления первого полуфинала Нацотбора на Евровидение 2020 от Украины - выступления участников первого полуфинала Национального отбора на Евровидение 2020

 Katya Chilly –  «Піч»

Video: Евровидение-2020: выступления участников в первом полуфинале Нацотбора

Все выступления первого полуфинала Нацотбора на Евровидение 2020 от Украины - выступления участников первого полуфинала Национального отбора на Евровидение 2020

KRUTЬ – «99»

Video: Евровидение-2020: выступления участников в первом полуфинале Нацотбора

Все выступления первого полуфинала Нацотбора на Евровидение 2020 от Украины - выступления участников первого полуфинала Национального отбора на Евровидение 2020

Go_A – «Соловей»

Video: Евровидение-2020: выступления участников в первом полуфинале Нацотбора

Все выступления первого полуфинала Нацотбора на Евровидение 2020 от Украины - выступления участников первого полуфинала Национального отбора на Евровидение 2020

CLOUDLESS – «Drown Me Down»

Video: Евровидение-2020: выступления участников в первом полуфинале Нацотбора

Все выступления первого полуфинала Нацотбора на Евровидение 2020 от Украины - выступления участников первого полуфинала Национального отбора на Евровидение 2020

 GIO – «Feeling so Lost»

Video: Евровидение-2020: выступления участников в первом полуфинале Нацотбора

Все выступления первого полуфинала Нацотбора на Евровидение 2020 от Украины - выступления участников первого полуфинала Национального отбора на Евровидение 2020

  Assol — «Save It»

Video: Евровидение-2020: выступления участников в первом полуфинале Нацотбора

Все выступления первого полуфинала Нацотбора на Евровидение 2020 от Украины - выступления участников первого полуфинала Национального отбора на Евровидение 2020

А купить билеты на Нацотбор-2020 можно уже сейчас:

https://evrovidenie-2020.ticketsbox.com/

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