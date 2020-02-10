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Евровидение-2020: выступления участников в первом полуфинале Нацотбора
Уже позади первый полуфинал Национального отбора на Евровидение-2020 в Украине. Все восемь конкурсантов 8 февраля 2020 года показали свои номера. Давайте вспомним, как выступали участники первого полуфинала отбора на Евровидение-2020 и что они услышали от жюри.
Сегодня определились имена тех, кто прошел в финал отбора на Евровидение-2020. Мнения жюри и зрителей в этом году разделились. Смотрите номера участников Национального отбора на Евровидение-2020 прямо сейчас!
Гурт [О] – «Там, Куди Я Йду
Video: Евровидение-2020: выступления участников в первом полуфинале НацотбораВсе выступления первого полуфинала Нацотбора на Евровидение 2020 от Украины - выступления участников первого полуфинала Национального отбора на Евровидение 2020
Jerry Heil – «Vegan»
Video: Евровидение-2020: выступления участников в первом полуфинале НацотбораВсе выступления первого полуфинала Нацотбора на Евровидение 2020 от Украины - выступления участников первого полуфинала Национального отбора на Евровидение 2020
Katya Chilly – «Піч»
Video: Евровидение-2020: выступления участников в первом полуфинале НацотбораВсе выступления первого полуфинала Нацотбора на Евровидение 2020 от Украины - выступления участников первого полуфинала Национального отбора на Евровидение 2020
KRUTЬ – «99»
Video: Евровидение-2020: выступления участников в первом полуфинале НацотбораВсе выступления первого полуфинала Нацотбора на Евровидение 2020 от Украины - выступления участников первого полуфинала Национального отбора на Евровидение 2020
Go_A – «Соловей»
Video: Евровидение-2020: выступления участников в первом полуфинале НацотбораВсе выступления первого полуфинала Нацотбора на Евровидение 2020 от Украины - выступления участников первого полуфинала Национального отбора на Евровидение 2020
CLOUDLESS – «Drown Me Down»
Video: Евровидение-2020: выступления участников в первом полуфинале НацотбораВсе выступления первого полуфинала Нацотбора на Евровидение 2020 от Украины - выступления участников первого полуфинала Национального отбора на Евровидение 2020
GIO – «Feeling so Lost»
Video: Евровидение-2020: выступления участников в первом полуфинале НацотбораВсе выступления первого полуфинала Нацотбора на Евровидение 2020 от Украины - выступления участников первого полуфинала Национального отбора на Евровидение 2020
Assol — «Save It»
Video: Евровидение-2020: выступления участников в первом полуфинале НацотбораВсе выступления первого полуфинала Нацотбора на Евровидение 2020 от Украины - выступления участников первого полуфинала Национального отбора на Евровидение 2020
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