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Евровидение-2020: Мальта выбрала представителя на песенный конкурс
Мальта назвала исполнительницу, которая будет представлять свою страну на международном песенном конкурсе Евровидение-2020. Ею стала Дестини Чукуньере (Destiny Chukunyere). Детали в материале.
Вчера на Мальте завершился песенный конкурс «X factor Malta», в котором победила Дестини Чукуньере. Как и в прошлом году, это означает, что певица автоматически будет представлять свою страну на международном песенном конкурсе «Евровидение».
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Дестини Чукуньере — мальтийская певица из Биркиркары. Девушка уже представляла свою страну на детском Евровидении в 2015 году, где заняла первое место с песней «Not My Soul».
Также накануне Дестини участвовала в британском шоу «Got Talent», где попала в полуфинал.
Песня, с которой девушка выступит на Евровидении в Роттердаме, будет представлена позже. Дестини Чукуньере выступит в первом полуфинале 12 мая.
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