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Евровидение-2020: Австралия определилась со своим представителем

10.02.2020

Евровидение-2020 состоится в мае в Роттердаме. Страны-участницы постепенно определяются со своими представителями. От Австралии выступит исполнительница с псевдонимом Montaigne в первом полуфинале 12 мая. Подробнее узнайте в материале.  

евровидение 2020 австралия

7 февраля состоялся «Eurovision – Australia Decides», так называемый Национальный отбор Австралии на Евровидение, в ходе которого большинство зрительских голосов получила 24-летняя Montaigne. Девушка выступила с песней «Don’t Break Me», что в переводе означает «Не ломай меня». Это история о любящем человеке, который вкладывается в отношения, но безответно. 

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Montaigne — известная австралийская певица в сфере инди-музыки. Девушка выпустила два успешных альбома, получила ряд музыкальных премий, а также стала прорывом года.

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Напомним, что впервые Австралия приняла участие в Евровидении в 2015 году. Тогда Гай Себастьян стал первым артистом, представившим страну на конкурсе. Его песня «Tonight Again» заняла почетное пятое место. 

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