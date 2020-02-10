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Брэд Питт получил свой первый актерский «Оскар»
Сегодня ночью в Лос-Анджелесе состоялась церемония вручения главной кинопремии мира — «Оскар»-2020. Брэд Питт наконец-то получил свой первый «Оскар». Все детали в материале.
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Церемония вручения премии «Оскар»-2020 состоялась в Dolby Theatre в Лос-Анджелесе.
Известный голливудский актер четыре раза был номинирован на «Оскар». Однако получить заветную статуэтку ему удалось только сейчас. Актер получил награду за роль второго плана в фильме «Однажды в Голливуде» (режиссер — Квентин Тарантино).
К слову, ранее Брэд Питт уже был награжден «Оскаром» за фильм «12 лет рабства», в котором выступил как продюсер. Эта картина была удостоена премии в 2014 году.