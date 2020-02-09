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Тина Кароль: KRUTЬ — открытие первого полуфинала Нацотбора-2020
Состоялся первый полуфинал Национального отбора на Евровидение-2020. Новый член жюри Тина Кароль эксклюзивно для STB.UA призналась, что KRUTЬ стала для неё открытием. Подробнее читайте в материале.
Евровидение 2020: первый полуфинал отбора на Евровидение 2020 (эфир от 08.02.2020) смотреть онлайн
Тина Кароль отметила, что открытием первого полуфинала Нацотбора на Евровидение-2020 стала KRUTЬ. Участница заняла лидирующую позицию в результате оценок зрителей и членов жюри.
Также Тина Кароль призналась, что оценивала по принципу общего впечатления от выступления:
«Нельзя разделять вокал, постановку, аранжировку и смысл».
Народная артистка Украины отметила, что готова в будущем помочь представителю от Украины с подготовкой номера:
«Если меня попросят, то я с радостью приму участие в работе над вокалом, постановке номера и внесу свои идеи».