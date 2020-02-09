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«Следствие ведут экстрасенсы»: неужели женщину преследует дух ее нерожденной дочери?
Эксперты проекта «Следствие ведут экстрасенсы» Алена Курилова и Рубина Цыбульская были поражены историей, с которой в редакцию программы обратились жители Чернигова. Какая жестокая любовь едва не заставила мать убить свое дитя? Не пропустите!
За помощью к экстрасенсам обратилась Юлия Пряхина из Чернигова. Год назад женщина во время беременности потеряла ребенка. И считает, что его дух теперь преследует старшую дочь Маргариту. Ребенок видит во сне и наяву мертвую девочку, которая почему-то называет себя Юлия. А после этого Маргарита оказывается в смертельно опасных ситуациях и уже дважды чуть не погибла под колесами авто.
Экстрасенсы почувствовали, что к Маргарите действительно приходит призрак какой-то девочки, однако кто она? Действительно ли к молодой маме приходит дух ее дочери? Вы будете шокированы!
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