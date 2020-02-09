Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Шановні глядачі, якщо у Вас чи Ваших знайомих раптом виникли проблеми з прийомом сигналу телеканалу СТБ, надсилайте смс з описом проблеми на номер 067-44-44-02-4.
Для повнолітніх абонентів всіх національних GSM операторів. *Вартість згідно тарифів операторів.

Katya Chilly: Если у меня будет импульс, то я снова приду

09.02.2020

Интригу вокруг своей конкурсной песни для Нацотбора на  Евровидение-2020 «Pich» Katya Chilly держала до последнего. И не зря, ведь как только она вышла на сцену – началась настоящая магия. О своих впечатлениях, эмоциях и критике от Андрея Данилко нам рассказала Katya Chilly. Подробнее читайте в материале.

В прямом эфире первого полуфинала Нацотбора 2020 Katya Chilly, наконец, представила свою новую песню «Pich». Заручившись поддержкой настоящего шамана из Амазонии, певица очаровала всех зрителей и судей. В свою очередь последние и ведущий Сергей Притула единогласно отметили уникальность ее творчества.

Но песенный конкурс Евровидение все же требует от композиций определенного формата, в который отнюдь не вписывалась «Pich». По результатам голосования Katya Chilly все же не смогла попасть в первую тройку финалистов Национального отбора 2020.

Больше по теме: Виталий Дроздов о выступлении Katya Chilly: есть магия, но нет песни

Кого вы видели конкурентом?

Вы знаете, я видела не все номера. Однако даже на репетициях было очень красиво. Честно говоря, я просто счастлива, что все мы просыпаемся и начинаем что-то создавать. Все то, что мы здесь сегодня слышим и услышим через неделю – все очень красиво и достойно.

Обижаетесь ли вы на достаточно негативные комментарии от Андрея Данилко?

Нет. Я вообще считаю, что нет, на что обижаться, потому что он говорит правильные и объективные вещи. И это все можно воспринимать как совет и слова поддержки, чтобы делать свое творчество более совершенным, чтобы не возникало никаких вопросов.

Я сделала то, что могла на момент выступления. Я не считаю, что какая-то оценка была отрицательной. Наоборот, все было очень конструктивно. Это толчок для роста и возможность делать что-то немножко новое, более красивое и совершенное.

Какие у вас вообще сложились впечатления после участия в Нацотборе?

Я благодарна. Это огромная возможность создавать в таком союзе талантливых людей. Честно говоря, то, что я почувствовала в процессе подготовки – это большая семья, которая друг за друга стоит горой. Мне кажется, что даже почувствовать этот вкус – уже стоит того, чтобы жить. Победа во всем. Оно того стоит! Я счастлива и благодарна! Если у меня будут силы, вдохновение и импульс, то я снова приду себя пробовать.

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Х-фактор: последние новости
Андрей Данилко: лучшие песни члена жюри Нацотбора на Евровидение-2020
Андрей Данилко: лучшие песни члена жюри Нацотбора на Евровидение-2020
Евровидение-2020: культовые достижения Андрея Данилко
Евровидение-2020: культовые достижения Андрея Данилко
Андрей Данилко: биография, личная жизнь и все новости об артисте
Андрей Данилко: биография, личная жизнь и все новости об артисте
Группа KAZKA пообещала вернуться на Нацотбор
Группа KAZKA пообещала вернуться на Нацотбор
Как правильно ухаживать за волосами: советы от Даши Трегубовой
Как правильно ухаживать за волосами: советы от Даши Трегубовой
Суровые будни украинских музыкантов: Pianoбой доит корову
Суровые будни украинских музыкантов: Pianoбой доит корову
Алина Паш выступит на фестивале «Сонар» в Барселоне
Алина Паш выступит на фестивале «Сонар» в Барселоне
Элина Иващенко: Хватит говорить, что я слишком маленькая для Евровидения!
Элина Иващенко: Хватит говорить, что я слишком маленькая для Евровидения!
Олег Винник объявляет «марафон любви»
Олег Винник объявляет «марафон любви»

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить