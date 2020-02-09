Гороскоп на неделю с 10 по 16 февраля 2020 года расскажет, что ждет всех знаков зодиака. Какие события сулят звезды — знают эксперты проекта «Следствие ведут экстрасенсы».

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Гороскоп на неделю – Овны

Овны должны быть повнимательнее к своему окружению на протяжении всей недели. Новые знакомства, сделки, заключение договоров не грозят опасностью, однако могут принести множество хлопот и дополнительных забот. Если появится возможность выгодной покупки, то не торопитесь. Скорее всего, эта вещь потребует дополнительных затрат в скором времени.

Гороскоп на неделю – Тельцы

Тельцов ждет активная работа в команде, которая принесет много успехов и выгодное положение. Не расстраивайтесь, если будете чувствовать упадок сил или усталость. Вы точно знаете, для чего это делаете. Поставленная цель совсем скоро будет достигнута. Также у Тельцов будет очень приятная встреча к концу недели, будьте готовы.

Гороскоп на неделю – Близнецы

У Близнецов все спокойно. В работе будет временное затишье, что позволит вам немного отдохнуть. Личная жизнь наладится, вы поймете, что делаете все правильно. Обратите внимание на поступающие предложения, среди них может быть достаточно перспективное дело, которое в дальнейшем принесет хороший доход.

Гороскоп на неделю – Раки

Перемены неизбежны. Вы долгое время пребывали в состоянии бездействия. Не пугайтесь, если покажется, что вы остаетесь у разбитого корыта. Изначально вы вложите много усилий и стараний, но получите хороший результат. Во избежание стресса уделяйте несколько часов в день отдыху, медитации и приятному времяпровождению с друзьями.

Гороскоп на неделю – Львы

Львы на этой неделе будут очень напористы и самоуверенны. Однако чувствуйте меру и не создавайте конфликтных ситуаций, из которых сложно будет выйти «сухим из воды». Будьте более рассудительны, объективно оценивайте свои возможности и знания в конкретной сфере деятельности.

Гороскоп на неделю – Девы

Девы будут находиться в состоянии раздумий, все ли они делают правильно. Если возникает ряд вопросов и сомнений, не стесняйтесь это обсуждать с близкими. Работа потребует особых усилий, что поможет на время отвлекаться от проблемы. Но решить к концу недели ее придется, ведь чувство недосказанности возьмет верх.

Гороскоп на неделю – Весы

Эта неделя потребует от вас больше терпения. Придется побегать, поискать правильный и нужный совет у специалистов. Но в результате вы услышите приятные новости, которые потешат и поселят покой в голове. Будьте осторожны с информацией, которую можете получать из интернета. Она способна сбить вас с толку. Руководствуйтесь холодным разумом.

Гороскоп на неделю – Скорпионы

У Скорпионов все будут решать обстоятельства. На этой неделе вы мало чего сможете решить, ведь многое уже предрешено звездами. Не пытайтесь переубедить свое начальство и настоять на своем. В результате получится испорченный телефон, а вы будете выглядеть глупо.

Гороскоп на неделю – Стрельцы

У Стрельцов все под контролем. Это хорошая возможность попробовать настроить взаимоотношения в коллективе или с людьми, с которыми давно хотели подружиться. Воспользуйтесь этим и в личных отношениях. Смело предлагайте что-то менять, вносите свои коррективы. Вы будете услышаны.

Гороскоп на неделю – Козероги

Вы слишком самокритичны. Это мешает двигаться дальше по карьерной лестнице. Пользуйтесь своими знаниями и авторитетом. Обратите внимание и на свое самочувствие, которое может к концу недели вас подвести. Чтобы этого не допустить, дайте организму время на отдых и восстановление.

Гороскоп на неделю – Водолеи

Вы много работали на прошлой неделе. На этой неделе вы получите первый поощрительный бонус за труд. Продолжайте в том же духе и вы выйдете на новый уровень. Наконец-то найдена та сфера деятельности, где вы чувствуете себя, как рыба в воде. Такое воодушевление также поможет наладить все вопросы в личной жизни.

Гороскоп на неделю – Рыбы

Рыбы хотят сделать сюрприз своей второй половине, и это прекрасная инициатива. Или как минимум идея, которая позволит выйти на новый этап взаимоотношений. Вы встретили того человека, с которым хотите связать судьбу. Дайте ему также почувствовать от вас отдачу.

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