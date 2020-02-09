Гороскоп на 10 февраля 2020 года подскажет, как начать понедельник правильно и задать настрой на всю неделю. Каким знакам зодиака стоит отказаться от любый предложений, а каким — наоборот, пойти на риск. Подробнее узнайте в гороскопе на 10 февраля 2020 года.

Больше по теме: Любовный гороскоп на февраль 2020 года от Хаяла Алекперова

Овен

Овны уверены в том, что они правы и все под контролем. Однако кто-то точно уже опередил вас в ваших помыслах и строит другую стратегию. Если не хотите остаться в дураках, то будьте повнимательнее.

Телец

Тельцов вновь ждет встреча со старыми и забытыми знакомыми. Навредить они вам точно не хотят, однако и перспективы в общении звезды не сулят. Поэтому сто раз подумайте, стоит ли возобновлять общение.

Близнецы

Близнецы, если хотите получить качественный результат работы, то сделайте ее самостоятельно. Пусть это займет больше времени, но вам точно не придется переделывать за кем-то его оплошности.

Рак

Раку необходимо обзавестись поддержкой. Помните, что впереди ждут серьезные хлопоты, решение которых напрямую зависит от того, какими аргументами и группой поддержки вы будете вооружены.

Лев

Львам необходимо быть осторожными с покупками, сделками, договорами. Звезды говорят о том, что в ближайшее время ничего хорошего из этого не выйдет. Вы останетесь в минусе. Поэтому повремените.

Дева

Девы устали и хотят хорошенько отдохнуть. Это нормально в силу того, что много труда и энергии вкладываете в обустройство своего комфорта. Но не загоняйте себя, чтобы не понадобился целый курс реабилитации.

Весы

Хорошие новости ждут вас. Все переживания улетучатся благодаря одному человеку. Вы сами того не ожидаете, но все станет на свои места слишком быстро и просто.

Скорпион

Скорпионам не нужно никого обсуждать, осуждать и упрекать. Сегодня любое сказанное вами слово может быть использовано против вас. Более того, если не хотите испортить дружбу или отношения, то избегайте сплетен и интриг.

Стрелец

Время поработать. Сегодня могут помешать многие требования со стороны руководства. В какой-то момент может показаться, что вами недовольны. Но если вы соберетесь и вложите все силы в выполнение задачи — трудности минуют за несколько дней.

Козерог

Козерогам звезды сулят переживания. Сегодня какая-то нерешенная проблема засядет в вашей голове и до конца дня не даст покоя. Во избежание таких неприятностей постарайтесь сразу выяснить с оппонентом все вопросы. Не стесняйтесь говорить о своих переживаниях. Попросите ясности и конкретики.

Водолей

Водолеи здоровы, как быки. И пусть вы ощутимо наполнены энергией, все же нужно сделать паузу и уделить время близким. В погоне за чем-то мы часто упускаем важные детали. Если живете сейчас одной мыслью, то попробуйте обсудить ее с родными.

Рыбы

Рыбам пора задуматься о переменах в жизни. Пока все стабильно, нет хлопот и забот, но есть время на размышления. Создайте план с заданиями, которые вы хотели бы выполнить до конца зимы. Сегодня вы достаточно рациональны и рассудительны.

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ