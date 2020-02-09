CLOUDLESS про Нацотбор: Мы соревновались сами с собой

В первом полуфинале Нацотбора на Евровидение 2020 с ритмичной песней «Drown Me Down» выступила группа CLOUDLESS. Своей композицией музыканты призывают всех, кто находится в критической жизненной ситуации, никогда не сдаваться. Однако, несмотря на высокие оценки судей, группа не прошла в финал Национального отбора на Евровидение-2020. Как прокомментировали эту ситуацию исполнители — читайте в нашем материале.

Евровидение 2020: первый полуфинал отбора на Евровидение 2020 (эфир от 08.02.2020) смотреть онлайн

В первом полуфинале Нацотбора на Евровидение-2020 группе CLOUDLESS не удалось набрать необходимое количество голосов, чтобы пройти в финал. Однако участники полны позитива и не считают этот факт трагедией:

«Критика судей — это круто. Мы внимательно выслушали все замечания членов жюри и сделаем все для того, чтобы стать лучше. После того, как наша группа переродилась, мы чувствуем себя здорово. Это наше первое выступление на сцене. Мы сделали все возможное, чтобы пройти в финал Национального отбора на Евровидение-2020. Мы не видим для себя конкурентов и соревнуемся сами с собой. Ведь на Евровидении мы все в одной лодке».

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Участники группы отметили, что выступление Кати Чили было самым оригинальным за последние годы Нацотбора. Также CLOUDLESS отметили и выступление KRUTЬ:

«Круть — это что-то невероятное. Нереально, гармонично и просто круто!»

Напомним, что судейский состав высоко оценил выступление CLOUDLESS. В частности Виталий Дроздов отметил, что хочет видеть эту песню на радио:

«Я хочу видеть эту песню в ротации Хит FM. Если сделаете украинскую версию вашей песни, то ее подхватят и другие радиостанции».

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