Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Шановні глядачі, якщо у Вас чи Ваших знайомих раптом виникли проблеми з прийомом сигналу телеканалу СТБ, надсилайте смс з описом проблеми на номер 067-44-44-02-4.
Для повнолітніх абонентів всіх національних GSM операторів. *Вартість згідно тарифів операторів.

CLOUDLESS про Нацотбор: Мы соревновались сами с собой

09.02.2020

В первом полуфинале Нацотбора на Евровидение 2020 с ритмичной песней «Drown Me Down» выступила группа CLOUDLESS. Своей композицией музыканты призывают всех, кто находится в критической жизненной ситуации, никогда не сдаваться. Однако, несмотря на высокие оценки судей, группа не прошла в финал Национального отбора на Евровидение-2020. Как прокомментировали эту ситуацию исполнители — читайте в нашем материале.  

Евровидение 2020: первый полуфинал отбора на Евровидение 2020 (эфир от 08.02.2020) смотреть онлайн

евровидение

В первом полуфинале Нацотбора на Евровидение-2020 группе CLOUDLESS не удалось набрать необходимое количество голосов, чтобы пройти в финал. Однако участники полны позитива и не считают этот факт трагедией: 

«Критика судей — это круто. Мы внимательно выслушали все замечания членов жюри и сделаем все для того, чтобы стать лучше. После того, как наша группа переродилась, мы чувствуем себя здорово. Это наше первое выступление на сцене. Мы сделали все возможное, чтобы пройти в финал Национального отбора на Евровидение-2020. Мы не видим для себя конкурентов и соревнуемся сами с собой. Ведь на Евровидении мы все в одной лодке».

евровидение

Больше по теме: Виталий Дроздов: Я хочу видеть эту песню в ротации Хит FM

Участники группы отметили, что выступление Кати Чили было самым оригинальным за последние годы Нацотбора. Также CLOUDLESS отметили и выступление KRUTЬ:

«Круть — это что-то невероятное. Нереально, гармонично и просто круто!»

Напомним, что судейский состав высоко оценил выступление CLOUDLESS. В частности Виталий Дроздов отметил, что хочет видеть эту песню на радио:

«Я хочу видеть эту песню в ротации Хит FM. Если сделаете украинскую версию вашей песни, то ее подхватят и другие радиостанции». 

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Х-фактор: последние новости
Андрей Данилко: лучшие песни члена жюри Нацотбора на Евровидение-2020
Андрей Данилко: лучшие песни члена жюри Нацотбора на Евровидение-2020
Евровидение-2020: культовые достижения Андрея Данилко
Евровидение-2020: культовые достижения Андрея Данилко
Андрей Данилко: биография, личная жизнь и все новости об артисте
Андрей Данилко: биография, личная жизнь и все новости об артисте
Группа KAZKA пообещала вернуться на Нацотбор
Группа KAZKA пообещала вернуться на Нацотбор
Как правильно ухаживать за волосами: советы от Даши Трегубовой
Как правильно ухаживать за волосами: советы от Даши Трегубовой
Суровые будни украинских музыкантов: Pianoбой доит корову
Суровые будни украинских музыкантов: Pianoбой доит корову
Алина Паш выступит на фестивале «Сонар» в Барселоне
Алина Паш выступит на фестивале «Сонар» в Барселоне
Элина Иващенко: Хватит говорить, что я слишком маленькая для Евровидения!
Элина Иващенко: Хватит говорить, что я слишком маленькая для Евровидения!
Олег Винник объявляет «марафон любви»
Олег Винник объявляет «марафон любви»

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить