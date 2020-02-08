В первом полуфинале Нацотбора на Евровидение 2020 выступила группа CLOUDLESS с ритмичной песней «Drown Me Down». Своей композицией музыканты призывают всех, кто находиться в критической жизненной ситуации никогда не сдаваться. Удалось ли CLOUDLESS донести до зрителей основной месседж и как их выступление прокомментировали судьи? Подробнее о выступлении в первом полуфинале Нацотбора группы CLOUDLESS читайте в материале.

Евровидение 2020: первый полуфинал отбора на Евровидение 2020 (эфир от 08.02.2020) смотреть онлайн

CLOUDLESS – это бойз-бэнд, который состоит из трех смелых и ярких исполнителей — Антона Панфилова, Юрия Каналоша и Михаила Шатохина. Примечательно, что новым вокалистом группы CLOUDLESS оказался Юрий Каналош, которого мы помним как участника юбилейного 10 сезона шоу «Х-фактор». Группа имеет не только тонкое чувство музыки и открытость лирики, но и смелую подачу, будто заигрывает с чувствами слушателя и полностью переносит его в свою вселенную.

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Команда хочет представить Европе свое видение музыкальной современности и будущего, а также свежую интерпретацию инди-поп-вижн. Для Нацотбора на Евровидение группа подготовила ритмичный трек «Drown Me Down», который является песней-призывом никогда не сдаваться, даже когда жизненная ситуация дошла до критической точки.

Сергей Притула отметил, что эта песня наиболее подходит к формату Евровидения. Судьи единогласно отметили, что это самая хитовая песня Нацотбора 2020.

«Я хочу видеть эту песню в ротации Хіт FM. Если сделаете украинскую версию вашей песни, то ее подхватят и другие радиостанции», – прокомментировал выступление Виталий Дроздов.

В свою очередь Андрей Данилко отметил, что трек имеет очень хитовый припев, но есть вопросы в атмосфере выступления. По его мнению CLOUDLESS с песней «Drown Me Down» должны быть в финале Нацотбора.

Из замечаний, Тина Кароль посоветовала Юрию Каналошу доработать вокал и интонационную подачу.



Video: Виталий Дроздов: Я хочу видеть эту песню в ротации Хит FM CLOUDLESS - участники первого полуфинала Нацотбора на Евровидение 2020! О выступлении группы CLOUDLESS в первом полуфинале на Национальном отборе на Евровидение читайте в материале