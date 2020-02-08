Полуфиналистка Национального отбора на Евровидение 2020 Katya Chilly в прямом эфире представила свою новую песню «Pich», с которой она борется за право представлять Украину. Как же оценили выступление члены жюри? Подробнее о выступлении в первом полуфинале Нацотбора певицы Katya Chilly читайте в материале.

Евровидение 2020: первый полуфинал отбора на Евровидение 2020 (эфир от 08.02.2020) смотреть онлайн

Katya Chilly ‒ известная украинская исполнительница, посол толерантности UNDP Ukraine, этнограф, антрополог, фольклорист. Она добилась колоссальных успехов в карьере, но почувствовав, что пришло ее время и она должна быть сейчас именно здесь, Katya Chilly решила принять участие в Национальном отборе на Евровидение-2020.

Больше по теме: Катя Чили о голодании, умении путешествовать во времени и конкуренции на Нацотборе-2020

Ранее вступительная часть конкурсной композиции «Pich» буквально взорвала соцсети, вызвав у поклонников песенного конкурса неоднозначное впечатление, и даже породила множество мемов. Интригу вокруг своей песни Katya Chilly держала до последнего. В прямом эфире исполнительница, наконец-то, ее представила, обручившись поддержкой настоящего шамана из Амазонии.

Сразу после выступления ведущий Сергей Притула признался, что очень рад лично познакомиться с исполнительницей. Но все же удержаться от юмора о смысловом центре песни, которым, по словам певицы, выступает матка, он не смог.

«Только зрители смогут решить, кто поедет на Евровидение-2020: коммерция или этно-идентификация», ‒ прокомментировала Тина Кароль.

В свою очередь Андрей Данилко отметил, что Евровидение ‒ это массовый конкурс и все-таки подобная нишевая музыка не очень для него подходит.

Виталий Дроздов поддержал Андрея Михайловича, сказав, что есть магия, есть мантра, но нет песни. Хотя ему будет очень интересно посмотреть, как же проголосует зритель.

Video: Виталий Дроздов о выступлении Katya Chilly: магия, но нет песни Katya Chilly - участница первого полуфинала Нацотбора на Евровидение 2020! О выступлении участницы Кати Чили в первом полуфинале на Национальном отборе на Евровидение читайте в материале

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ