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Тина Кароль согласна помогать Jerry Heil на репетициях
Полуфиналистка Национального отбора на Евровидение-2020 Jerry Heil в прямом эфире представила свою новую песню «Vegan». Именно с этой композицией певица будет сражаться за право представлять Украину на международном песенном конкурсе в Роттердаме. Как оценили ее выступление члены жюри? Подробнее читайте в материале.
Евровидение 2020: первый полуфинал отбора на Евровидение 2020 (эфир от 08.02.2020) смотреть онлайн
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Jerry Heil – известная украинская певица, видеоблогер, автор и композитор. За год девушка успела стать «Прорывом года» по версии премии Jager Music Awards, «Открытием года» по версии журнала Viva, номинантом на музыкальную премию YUNA-2020 в категориях: «Лучшая исполнительница», «Лучшая песня», «Открытие года». Чтобы закрепить свой статус, Jerry Heil решила принять участие в Национальном отборе на Евровидение-2020.
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Песня «Vegan», с которой певица выступила во время первого полуфинала Национального отбора на Евровидение-2020, за первые сутки Lyric video собрала более 250 000 просмотров. Поклонники девушки поддержали своего фаворита и отметили, что «экология, веганство — сейчас в теме».
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В прямом эфире Нацотбора выступление началось весьма необычно. Jerry Heil вышла из холодильника в яркой шубке желтого цвета и зажгла зал своей композицией. Зрители оценили выступление на ура.
В свою очередь судья Андрей Данилко отметил, что песня хорошая, но в ней не хватает драйва. И он не уверен в том, что это подходит для Евровидения.
На это Виталий Дроздов возразил, что как раз в этой песне есть много драйва. Он восхитился талантом молодой певицы, ее простотой, актуальностью и энергетикой.
А Тина Кароль отметила, что Jerry Heil выступила интересно, и оценила актуальность темы песни. Также Тина заявила, что готова помогать Jerry Heil: «Это прекрасная песня, прекрасное выступление и я готова абсолютно бесплатно помогать Jerry Heil в ее следующих репетициях!».