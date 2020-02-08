Кто пройдет в финал Нацотбора на Евровидение-2020: прогнозы букмекеров

Сегодня, 8 февраля, проходит первый полуфинал Национального отбора на Евровидение-2020. Восемь полуфиналистов будут соревноваться за право представлять Украину на международном песенном конкурсе в Роттерадме. Однако уже сейчас букмекеры сделали свои ставки и могут объявить цифры. Детали читайте в материале.

Евровидение 2020: первый полуфинал отбора на Евровидение 2020 (эфир от 08.02.2020) смотреть онлайн

Одна из букмекерских компаний принимает ставки на проход или не проход участника в финале Нацотборе. Так, по прогнозам, из первого полуфинала больше всего шансов попасть в финал имеют Jerry Heil, CLOUDLESS и группа Go_A. Меньше шансов у известной певицы Katya Chilly и группы [О]. Последние в рейтинге – Assol, GIO, KRUTЬ.

Что касается второго полуфинала, который состоится 15 февраля, то фаворитами букмекеров стали KHAYAT, Элина Иващенко и TVORCHI. А вот MOONZOO feat. F.M.F. Sure и Дэвид Аксельрод могут пройти в финал, только если хорошо выступят. Аутсайдерами назвали FO SHO, GARNA и Александра Порядинского.

Еще один важный момент, который может существенно повлиять на победу участников, — количество просмотров и прослушиваний в социальных сетях. Так, по просмотрам в YouTube лидирует Jerry Heil: ее песня набрала более половины миллиона просмотров. А песню Элины Иващенко уже просмотрели 300 тысяч раз.

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Однако, эти данные всего лишь прогнозы, которые никоим образом не должны влиять на решение зрителей или судей.

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