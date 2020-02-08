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Katya Chilly — «Pich»: участница представила песню для Нацотбора-2020

08.02.2020

Katya Chilly представила новую песню «Pich», с которой будет бороться за право представить Украину на Евровидении-2020. О чем песня, а также что сама певица вложила в основу исполнения?  Слушайте песню «Pich» в материале.

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Одна из самых ярких конкурсанток Нацотбора на Евровидение-2020 Katya Chilly добилась колоссальных успехов в карьере. Она является автором Международного медиапроекта «Дао дэ Цзин по-украински», основателем и инициатором всемирного марафона пения коренных народов «Выход на новую парадигму. Манифест Мира», а также основателем и автором образовательного курса по музыкологии «Звук как система координат».

Слушайте новую, конкурсную песню участницы Нацотбора на Евровидение-2020 прямо сейчас!

Video: Katya Chilly — «Pich»: участница представила песню для Нацотбора-2020

Katya Chilly – Pich: слушать онлайн песню участницы Нацотбора на Евровидение 2020

А купить билеты на Нацотбор-2020 можно уже сейчас:

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