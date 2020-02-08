8 февраля состоится первый полуфинал Национального отбора на Евровидение-2020. Зрители услышат живое исполнение конкурсных песен первой восьмерки участников. Как проголосовать за своего фаворита на Национальном отборе на Евровидение-2020 — узнайте в материале.

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Жеребьевка определила порядок участия конкурсантов Национального отбора на Евровидение-2020. Согласно результатам, в первом полуфинале уже 8 февраля выступят претенденты на победу в такой очередности:

После того, как все участники Нацотбора-2020 представят свои песни, ведущий Сергей Притула объявит старт голосования. Вы сможете отдать свой голос, отправив СМС с кодом участника на номер 7766. Или проголосовать бесплатно в приложении «Телепортал». Более детальные правила голосования читайте ЗДЕСЬ.

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