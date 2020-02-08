В этом году за право представлять Украину на Евровидении 2020 поборется Jerry Heil! Девушка стала настоящим открытием 2019 года, а ее песни звучали буквально отовсюду. Биографию участницы Национального отбора – 2020 Jerry Heil читайте в материале.

Отбор на Евровидение 2020: смотреть онлайн первый полуфинал от 08.02.2020

Jerry Heil – вегетарианка из семьи мясников, украинская певица, видеоблогер, автор и композитор. Девушка за год успела стать «Прорывом года» по версии премии Jager Music Awards, «Открытием года» по версии журнала Viva, номинантом на музыкальную премию YUNA-2020 в категориях: «Лучшая исполнительница», «Лучшая песня», «Открытие года». Ее «#ОХРАНА_ОТМЄНА» стала хитом, набрав 14 млн просмотров в YouTube и удерживая лидерские позиции в iTunes.

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Молодую исполнительницу зовут Яна Шемаева. Она родилась в городе Василькове Киевской области. Девушка занимается музыкой почти всю свою жизнь. С 3 до 15 лет училась в музыкальной школе, потом и в Киевском институте музыки имени Рейнгольда Глиера (отделение хорового дирижирования) и Национальной музыкальной академии Украины имени Петра Чайковского.

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Самый громкий прорыв в ее музыкальной карьере, после которого все узнали, кто такая JERRY HEIL, случился в начале марта 2019-го. Тогда девушка опубликовала в Instagram отрывок песни «#ОХРАНА_ОТМЄНА», записанный совместно с музыкантом Морфом. Вскоре трек набрал бешеную популярность в соцсети, где был перепет и переслан сотни раз. Уже в декабре прошлого года «#ОХРАНА_ОТМЄНА» попала в топ-10 музыкальных видео 2019 года в Украине по версии YouTube Rewind 2019.

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